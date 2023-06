Guida auto senza sportello sottoposta a fermo: sequestro per una 64enne

Guidava un'auto all'Elba senza lo sportello lato guida, senza specchietti retrovisori e senza finestrino lato passeggero. Il mezzo, di proprietà della 64enne fermata dai carabinieri, era già stato sottoposto a fermo amministrativo da qualche mese. Aveva pure la revisione scaduta e mancava dell'assicurazione. Infine, i carabinieri di Portoferraio hanno scoperto che la donna aveva la patente revocata dalla prefettura. Per questo la donna è stata multata per 6.500 euro e il veicolo è stato messo in custodia giudiziale in attesa della confisca e della distruzione perché pericoloso per la circolazione.