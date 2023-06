Messaggi sessisti al corso per magistrati, le chat inguaiano due relatori

"Sono dei maleducati, però almeno c'è f...". Questa una delle frasi contenuta nelle mail private mostrate per errore sullo schermo condiviso da parte di un relatore a un corso per magistrati ordinari in tirocinio alla Scuola superiore di magistratura a Scandicci. Le frasi sessiste sono emerse durante il collegamento in remoto dal Lussemburgo di due relatori referendari della Corte di Giustizia.

A 'sconfessare' la cosa passata apparentemente inosservata è stata una giovane partecipante che ha detto: " Abbiamo letto le mail di alto livello che vi siete scambiati: noi non so che magistrati saremo però voi oggi non avete fatto una bella figura".

Le scuse da parte del docente non sono bastate: la collaborazione con i due relatori coinvolti è stata sospesa dalla Scuola.