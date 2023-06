Nazionali Uisp a Cesenatico, ottimi risultati per il Bunny Club

Nei giorni 4 e 5 maggio a Cesenatico si sono svolte le prime giornate di gara del campionato nazionale UISP di ginnastica artistica.

Nella categoria mini 3 A junior ottima prestazione per tutte le ginnaste del Bunny Club di Vinci: Alice Bettarini, Emanuela Haka, Vittoria Maccioni, Giulia Tanganelli, Ludovica Vita, Alice Messina e Flavia Sopterean. In questa gara hanno dimostrato carattere e, con un po’ di concentrazione in più rispetto alle ultime gare, hanno eseguito tutte buoni esercizi. Flavia raggiunge il 6° posto in classifica generale ed il 3° posto a volteggio. Alice M. il 3° posto a trave, purtroppo infortunata al corpo libero non ha potuto terminare la gara.

Nella categoria mini 4 A junior ottimi esercizi da parte di tutte le nostre ginnaste con netti miglioramenti: Emma Baldi, Giulia Cipollini, Martina Fulda, Emma Togniozzi, Ambra. Emma T. raggiunge un bellissimo 2° posto in classifica generale, il 2° posto a parallele ed il 3° posto a volteggio. Settimo posto in classifica generale per Giulia.

Dal 6 all’ 11 giugno è continuato il campionato nazionale, in prima categoria specialità senior la nostra Asia Ferrini si proclama campionessa nazionale a corpo libero. Nella prima categoria junior B anno 2009 sono scese in campo gara Francesca Myrta, Viola Giovannelli e Viola Leporatti. Per loro qualche errore di troppo che le allontana dal podio in classifica generale. Francesca riesce a raggiungere un bellissimo 2° posto a trave.

Gran finale di carriera per le atlete Celeste Gaggioli e Maya Caverni, hanno avuto risultati mai raggiunti nella storia dell’ associazione sportiva. Le due atlete vinciane si sono aggiudicate le medaglie oro di tutti gli attrezzi della seconda categoria senior specialità. Celeste, dopo essersi distinta nella finale regionale, si è classificata prima a corpo libero, a trave e a volteggio. Maya, reduce da uno splendido terzo posto a corpo libero nella stessa categoria alle nazionali dello scorso anno, si è classifica prima a parallele e quarta a corpo libero.

Complimenti a tutte le nostre ginnaste, un particolare ringraziamento alle istruttrici e ai genitori.