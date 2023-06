Piazza Montanelli senza regole d'estate, la segnalazione di Forza Italia

E’ fatto noto alla cittadinanza fucecchiese che nel periodo estivo, pomeriggio e sera, Piazza Montanelli e cioè quello che dovrebbe essere “ il salotto buono della città” diventa un campo di calcio ed una pista di velocità per biciclette ed adesso, visto che sono di moda, anche per i monopattini.

Non manca chi si allena alla arrampicata sportiva, scalando il monumento a Giuseppe Montanelli dove poi magari ci si riposa bivaccando e lasciando sulle scale bottiglie e sporcizia varia.

Piazza Montanelli è area pedonale H24 ed è stabilito il divieto di attraversamento con veicoli a due ruote e giocare a pallone.

L’amministrazione comunale non ha mai fatto rispettare i divieti cosicchè cittadini e passanti si trovano esposti al rischio di collusioni con bici oppure a ricevere pallonate.

A niente sono valse le segnalazioni di commercianti e cittadini preoccupati dalla situazione di generale assenza di rispetto di divieti e regole di buon comportamento e civiltà alla quale sono costretti ad assistere ormai da anni.

Abbiamo presentato pertanto una interrogazione al Sindaco e Giunta per sapere se si intendano adottare misure urgenti per far rispettare i divieti che valgono per Piazza Montanelli, tenuto conto anche del fatto che sono in atto lavori di riqualificazione del Corso Matteotti che implicano disagio agli esercizi commerciali della zona ed ai cittadini che vi si vogliono recare.

La situazione in atto in Piazza Montanelli scoraggia molti persone a frequentare il centro cittadino e ciò, in aggiunta i lavori in corso, certamente non aiuta il commercio.

A che cosa serve fare investimenti con impiego di importanti risorse pubbliche per cercare di rivitalizzare il centro e farlo frequentare ai cittadini se poi questi luoghi non sono attrattivi a causa di inosservanze di divieti peraltro posti a tutela sia dell’arredo urbano ma anche della incolumità delle persone?

Tutti hanno diritto di stare nelle piazze ma le regole tutti le devono rispettare e farle rispettare è dovere dell’Amministrazione.

E se ci verrà detto che manca il personale della Polizia Municipale che potrebbe presidiare la zona, non potremo che replicare che se manca è colpa di chi ha male amministrato e quindi i problemi da risolvere con urgenza sono due: aumentare il personale di PM e far rispettare i divieti previsti in Piazza Montanelli.

Simone Testai e Sabrina Ramello, Forza Italia Fucecchio