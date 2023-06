Raccolti 3.500 euro dalla cena a Ponzano per gli alluvionati dell'Emilia Romagna

L’Associazione “Se Sei di Ponzano” ha organizzato lo scorso 30 maggio, presso il Circolo Arci Ponzano, una cena di beneficenza a sostegno degli alluvionati dell’Emilia Romagna. La serata ha avuto un grande successo, la partecipazione all’iniziativa è stata accolta da moltissime persone, che hanno voluto dare il loro contributo per sostenere le comunità colpite dall’alluvione.

Il presidente dell’Associazione, Roberto Caporaso, dice “ La grande partecipazione da parte dei cittadini dimostra che la comunità è unita e coesa davanti alle difficoltà. Piccoli gesti come questi dimostrano che, quando c’è bisogno, ci sono. Essersi mossi tutti insieme non è un atto valoroso ma un impegno importante. Le donazioni fatte dai singoli privati sono di grandissimo aiuto, ma è ovvio che non possono bastare per far fronte alla tragedia in corso. Oggi più di sempre è indispensabile essere uniti, anche se questa donazione è una goccia nel mare è quello che possiamo fare subito, perché insieme possiamo fare molto. Il ricavato della cena, che ammonta a € 3.500, sarà donato ad uno degli enti della Misericordia locale, che fornirà resoconto dell’impiego della donazione. Spero che ognuno dei partecipanti alla cena si senta orgoglioso del proprio contibuto, grazie a tutti”.