Arriva la 1000 Miglia, oltre 400 auto storiche in giro per la città

Un ritorno al passato, ma sempre attuale e piacevole. È il passaggio della 1000 Miglia sul territorio comunale di Vinci, previsto per giovedì 15 giugno, indicativamente dalle 14 in poi, dal ponte Calamandrei (quello che viene da Avane), fino al centro del capoluogo vinciano, per poi andare verso la provincia di Pistoia attraverso Via Lamporecchiana.

Su questo percorso passeranno le oltre 400 automobili storiche iscritte all'edizione 2023 della corsa storica che si apre e si chiude a Brescia il 13 e 17 giugno prossimi.

L'evento è stato presentato dall'amministrazione comunale vinciana, stamattina, lunedì 12 giugno, nel giardino di Villa Reghini a Sovigliana, da Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, da Sara Iallorenzi, assessore alla cultura e Vittorio Vignozzi, che per il Comune è l'assessore che la delega allo sporto. Insieme a loro anche Antonio Lelli, rappresentante di Vinci Auto Classiche, l'associazione che racchiude gli iscritti che possiedono auto storiche.

"Ripartiamo dopo tre anni di pausa a causa del Covid - ha detto la Iallorenzi - e siamo contentissimi che la 1000 Miglia abbia scelto ancora Vinci come parte del proprio percorso".

Un percorso suggestivo, appunto, che entrerà a Vinci dalla frazione di Sovigliana attraverso il ponte Calamandrei per svoltare a destra e poi subito a sinistra per Via Pietramariana e salire fino alle Quattro Madonne; da lì le auto svolteranno a sinistra per Via Amerini, arriveranno a Ripalta ed entreranno nel Capoluogo da Via Calvi, transiteranno davanti il Teatro di Vinci su Via Pierino Da Vinci e andranno su Via Rossi fino al Giardino Zeffirelli; quindi torneranno indietro su Via Montalbano, scenderanno "contromano" su Via Roma e arriveranno in Via Giovanni XXIII, davanti al cavallo di Piazza della Libertà, da dove dopo aver timbrato per la tabella di marcia ripartiranno verso Via Lamporecchiana (al semaforo a destra).

Sempre nel centro storico vinciano ci saranno alcune auto storiche in esposizione, così anche molte moto, anch'esse storiche, che anticiperanno un altro evento motoristico, ovvero la Milano-Taranto, omologa della 1000 Miglia per le due ruote, anch'essa prevista nel Comune di Vinci per il prossimo 4 luglio.

La viabilità

Ovvi alcuni provvedimenti che influiscono sulla transitabilità ordinaria dei veicoli.

Questo l'elenco delle strade e delle limitazioni al traffico che le interessano:

Via Amerini: dalle ore 11:30 alle 21 divieto di transito ad eccezione dei residenti con solo senso di marcia direzione Vinci. L'accesso è consentito soltanto da Via Pietramarina - quattro madonne.

Via di Sant’Ansano, Via di San Donato: dalle 11.30 alle 21 strada senza uscita su Via Amerini. I residenti potranno transitare passando esclusivamente da Via Pietramarina

Via Poggio al Vento: dalle 11:30 alle 21 strada senza uscita su Via Ripalta. I residenti potranno transitare passando esclusivamente da Provinciale di Mercatale

Via Beneventi: dalle 11:30 alle 21 strada senza uscita su Via Ripalta ad eccezione dei residenti in Via Valinardi, Via Campagliana, Via San Lorenzo, Via Calvi e Piagge

Via Pierino da Vinci, Via Fucini e Via Rossi: dalle 9.00 alle 21 istituzione del divieto di sosta e dalle 10 alle 21 transito consentito solo in direzione Via Pistoiese

Via Montalbano e Piazza Leonardo: dalle 9.00 alle 21 divieto di sosta e di transito escluso autorizzati.

Via Roma, Via Piumati, Via Giovanni XXIII, Piazza della Libertà: dalle 9 alle 21 divieto di sosta e dalle 10 alle 21 divieto di transito.

Via Lamporecchiana: dalle 10 alle 21 istituzione del senso unico di marcia in direzione Lamporecchio.

Informazioni per i residenti

I residenti di Via IV novembre per tutta la durata della manifestazione non potranno transitare in Via Piumati e in Piazza della Libertà

I residenti ai quali è consentito transitare nelle strade chiuse di Via Amerini e Via Ripalta e per le sole casistiche sopra descritte (con accesso da Via Pietramarina – quattro madonne e da Via Beneventi) dovranno attendere l'autorizzazione da parte degli organizzatori per non interferire con lo svolgimento della prova a tempo.

In ogni caso sarà garantita, in caso di urgenza, emergenza e soccorso l’immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso e polizia.

In occasione del passaggio delle Mille Miglia, si richiede ai residenti di Via Amerini, Ripalta, Calvi e Matteotti, di esporre i contenitori per la raccolta differenziata dell'organico la sera di mercoledì 14/06.

Infine, la soddisfazione dell'assessore Vignozzi, che ha sottolineato come "questa è una scommessa vinta dall'amministrazione comunale, visto il massiccio entusiasmo dimostrato dalle persone che si sono rivelate interessate al percorso, proprio per assistere al meglio alla sfilata".

Christian Santini