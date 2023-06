Analisi del sangue, sul territorio fiorentino salgono a 18 i punti prelievo

Sono attivi da oggi a Firenze 5 nuovi punti prelievo ematici e consegna campioni biologici. Un sesto partirà da domani 13 giugno. In aggiunta ai 12 punti prelievo aziendali già presenti a Firenze, i sei di nuova attivazione andranno ad aumentare la capillarità del servizio per un totale di 18 punti prelievo nell’ambito territoriale fiorentino, in una zona che aspettava di essere arricchita di nuove attivazioni, con la possibilità per il cittadino di una maggiore scelta rispetto alla zona di residenza.

In una logica di maggiore aderenza ai bisogni del cittadino, l’obiettivo della Asl Toscana centro che ha previsto nei quartieri di Firenze una articolazione del servizio per zone, è di ampliare l’offerta prelievi e di renderla il più possibile vicino alla residenza. Pertanto con la presenza di istituti accreditati, sono aumentati anche i punti di erogazione sul territorio.

Quelli dove già da oggi è possibile effettuare il prelievo ematico e la consegna campioni biologici sono Iomolecular Diagnostic (via Nicola Porpora 5) per un’offerta settimanale di 192 prelievi; Humanray (via Quintino Sella 62/r) per un’offerta settimanale di 288 prelievi; Fondazione Pas (via Lazio 10 per un’offerta settimanale di 84 prelievi e in via San Bartolo a Cintoia 20 per un’offerta settimanale di 108 prelievi); Società cooperativa sociale Libera (via del Crocifisso del Lume 23) per un’offerta settimanale di 264 prelievi. Da domani si aggiungono gli ambulatori Misericordia di Campi Bisenzio (a Firenze in via Paganini 28) per un’offerta settimanale di 75 prelievi. Complessivamente 1011 prelievi settimanali che vanno ad aggiungersi all’offerta settimanale di 5302 prelievi degli altri 12 punti prelievo attivi nella stessa zona.

Il servizio che prende il via tra oggi e domani, salvo in alcune sedi è attivo dal lunedì al sabato, sempre in orario mattutino. Per prenotare è attivo il servizio Zero Code che in pochi semplici passaggi da smartphone o da tablet consente di prenotare un esame on line senza attesa al punto prelievi. Con Zero Code si ha la possibilità di scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento e di accedere direttamente. Il cittadino può scegliere se prenotare in autonomia dal sito web della Ausl Toscana centro, seguendo il percorso Home/Prelievi/Zona Firenze e cliccando sul link Zero Code che indirizza al portale della Regione Toscana https://zerocode.sanita.toscana.it. Si ricorda che è necessario essere in possesso dell’impegnativa dematerializzata (NRE) e del codice fiscale dell’assistito.

Altra possibilità è data dalla prenotazione attraverso call center (telefonando al numero unico aziendale 055545454 tasto 2 qui giorni e orari) o presso gli sportelli Cup.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa