Aperture in notturna e trekking urbano alla Rocca di San Miniato

Dalla magia della Torre di Federico II in notturna alle visite guidate enogastronomiche, a giugno i Musei Civici di San Miniato sono pronti per accogliere al meglio residenti e turisti con eventi e promozioni speciali.

Si parte venerdì 16 giugno con 'Yoga in Rocca', l'esperienza unica di una lezione di yoga all'aperto nello scenario della la Torre di Federico II, sul prato esterno, grazie alla collaborazione tra CoopCulture e il Centro Yoga Hiranyagarbha di San Miniato. Meditazione guidata dalle insegnanti per entrare in contatto con il proprio corpo ed il proprio respiro, tutto in relazione con lo spazio e l'ambiente esterno di una location speciale. Partenza alle 19.15, muniti di tappetino per la pratica sull’erba ed un cuscino per sedersi oppure un asciugamano da spiaggia, abbigliamento comodo e sportivo. Prenotazione obbligatoria entro giovedì chiamando il numero 3453038991, oppure via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it oppure sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

A seguire sabato 17 giugno '(Ri)scopriamo San Miniato', passeggata tra la storia e la cultura artistica ed enogastronomica di San Miniato, trekking urbano organizzato da CoopCulture in collaborazione con DiscoverSanMiniato che si conclude sotto i Loggiati di San Domenico con una degustazione di vini della Fattoria Campigiana accompagnati dagli stuzzichini del Nuovo Emporio. Tante le tappe, come il Palazzo Comunale, le chiese di San Miniato e una sosta al negozio Gemignani Tartufi con assaggi. Partenza alle 16.30 dal Museo della Memoria, costo 13 euro a persona, prenotazione obbligatoria entro venerdì alle 17.

Infine venerdì 23 e sabato 24 giugno, sotto la luce delle stelle in occasione dei fuochi di San Giovanni e della Notte Nera, serata di sapori e intrattenimento per la mostra mercato del tartufo, la Torre di Federico II sarà aperta fino alle 24 con ultimo accesso alle 23.30. Sabato apertura straordinaria con lo stesso orario anche per il Museo della Memoria.

Per tutta l'estate la Rocca è aperta dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19, mentre il MuMe ed il museo di Palazzo Coumunale sono visitabili martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13.

Fonte: Ufficio Stampa