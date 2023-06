Bimba scomparsa, il padre tenta di togliersi la vita in carcere e in ospedale

Il troppo dolore per la vicenda della piccola Kata, oppure qualcosa non noto alle cronache, ha portato al padre della piccola scomparsa a tentare il suicidio in carcere. La conferma arriva anche dai carabinieri, sebbene non sia una questione di loro competenza ma della polizia penitenziaria.

Nel carcere l'uomo è detenuto per furto e reati contro il patrimonio. Avrebbe tentato di ingerire detersivo e dopo il trasferimento in ospedale avrebbe cercato di strangolarsi con un cavo. L'uomo è stato piantonato dalle forze dell'ordine per la notte.