Carenza di plasma in Valdelsa, riparte la campagna per i donatori a Castelfiorentino

Castelfiorentino in prima linea nella campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue e plasma. Da oggi e fino a domenica anche il Comune e l’AVIS aderiscono alla campagna “Dona vita, dona sangue” promossa dal Ministero della salute in collaborazione con il Centro nazionale sangue (Cns) e il coinvolgimento di partner istituzionali, associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

Durante la settimana, gli ascensori che da Piazza Gramsci consentono il collegamento con Piazza Stanze Operaie saranno illuminati di rosso, mentre l’AVIS comunale allestirà il Ponte principale sull’Elsa con degli striscioni e distribuirà a scopo promozionale delle bustine di zucchero in tutti i bar ed esercizi pubblici, per dare massimo risalto anche alla Giornata Mondiale del Donatore che ricorre il 14 giugno. Infine, domenica 18 giugno il Centro Trasfusionale (presso l’Ospedale Santa Verdiana) sarà aperto dalle 7.30 alle 11.00 per dare l’opportunità a chi lavora durante la settimana di aderire alla campagna con un gesto concreto di solidarietà.

“Di recente – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – è stata rilevata una grave carenza di sangue e soprattutto di plasma, componente quest’ultimo indispensabile nella preparazione dei farmaci salva vita. Per tutti questi motivi, invito i donatori e tutti i cittadini che magari ancora non hanno fatto questa scelta a donare sangue, poiché si tratta davvero di una decisione che può contribuire a salvare la vita delle persone”.

A questo proposito, l’AVIS di Castelfiorentino ricorda che, per far fronte all’emergenza e ampliare progressivamente il numero delle persone disposte a donare, chiunque sia interessato a donare può contattare la propria sede: AVIS Comunale Castelfiorentino - piazza Gramsci n°20 50051 Castelfiorentino (FI) Tel. + Fax 0571-628032 Mail: castelfiorentino.comunale@avis.it Web: www.aviscastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa