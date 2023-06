Certaldo: seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocata per mercoledì 14 giugno

È convocato per mercoledì 14 giugno alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella nuova sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1 – Comunicazioni del sindaco.

2 – Comunicazioni della presidente.

3 - Verbali sedute Consiglio Comunale straordinario del 1 marzo, 16 marzo e 3 aprile. Lettura e approvazione.

4 - Rendiconto della gestione 2022 – Rettifica.

5 - Tariffa corrispettiva (TARIC) - Determinazione criteri agevolazioni sociali - Appendice all’art. 30 del Regolamento TARIC.

6 - Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla Legge 160 del 27.12.2019 - Approvazione modifiche e nuovo testo.

7 - Piscina Fiammetta – Proroga del contratto di gestione in essere ad Aquatempra S.S.D. a R.L. al 31/12/2024, in applicazione del disposto di cui all’art. 16 comma 4 del Dl. n. 198/2022, convertito nella legge 24.02.2023 n. 14.

8 - Urbanistica – Regolamento per la progettazione di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a esercizi di somministrazione, esercizi commerciali al dettaglio e artigiani, del settore alimentare – Approvazione.

9 - Urbanistica - Piano Operativo Comunale - Variante 2 - Art. 30 della L.R. 65/2014 - Proposta di variante finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – Controdeduzione ai contributi e alle osservazioni pervenute - Approvazione.

10 – Istruzione Pubblica - Effettuazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di San Gimignano, frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Certaldo, e per il pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici - Approvazione schema di convenzione.

11 - Istruzione Pubblica - Effettuazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di Gambassi Terme, frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Certaldo, e per il pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici – Approvazione schema di convenzione.

12 - Istruzione Pubblica – Convenzione fra il Comune di Certaldo e il Comune di Barberino Tavarnelle per l’effettuazione dei servizi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola dell’infanzia – Approvazione schema.

13 – Affari Generali - Intitolazione giardini Viale Matteotti alle concittadine Vanda Viani e Dina Testi.

14 – Affari Generali - Consiglio Comunale - Conferimento encomio solenne al Sig. Alessandro Gigli.

15 – Ordine del Giorno - Contrasto alla direttiva dell'unione europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

16 - Mozione - Intitolazione spazi pubblici a Vanda Viani e Dina Testi - 8 marzo per le donne certaldesi. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

17 - Mozione - Adesione alla campagna “8 marzo, tre donne, tre strade”. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

18 - Mozione - Consegna delle chiavi della città di Certaldo a Luciano Spalletti - Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

19 - Interrogazione - Arredi villa Canonica. Interrogazione presentata dal consigliere Emmanuele Nencini.

20 - Interrogazione - Gravi incongruenze in merito alla stampa dei biglietti dei musei comunali. Interrogazione presentata dal consigliere Damiano Baldini.

21 - Interrogazione - Abbandono di rifiuti nei pressi dell’area ex Antonelli. Interrogazione presentata dal consigliere Damiano Baldini.

22 - Interrogazione - Abbandono di rifiuti e vandalismo presso il Pian di Sotto. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo