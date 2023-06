Corpus Domini a Fucecchio, per la prima volta presenzia il nuovo vescovo

Il vescovo du San Miniato Giovanni Paccosi, per la prima volta a Fucecchio in occasione della Solennità del Corpus Domini, ha presieduta la Solenne Concelebrazione Eucaristica e la Processione assieme ai sacerdoti della Città e dell’Unità Pastorale. Alla celebrazione, animata dai Cori dell’U.P., hanno partecipato i bambini della Prima Comunione delle nostre Parrocchie.

Il Vescovo Giovanni ha espresso la sua gioia per l’accurata preparazione di questa Grande Celebrazione e Processione. Assieme al Vescovo sentiamo il dovere di ricordare la presenza del Sindaco con il Gonfalone e diversi amministratori, le Autorità militari, le Associazione cattoliche e civili con i loro labari, La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia, il gruppo dei donatori di sangue Fratres, il Movimento Shalom, l’U.N.I.T.A.L.S.I., l’AVO, il circolo MCL, la Croce Rossa e la rappresentanza del Palio delle Contrade con la Vice Presidente del CDA.

Un ringraziamento veramente sentito vada al gruppo Scout di Fucecchio, non solo per la loro presenza ma anche, soprattutto, per il servizio attento e prezioso che hanno svolto in questa bellissima circostanza: dal portare lo stendardo, l’amplificatore per la preghiera nonché coordinare la processione affinché il suo svolgimento risultasse ordinato.

Un grazie vada anche alla Contrada Porta Raimonda e Sant’Andrea che con i loro figuranti e i colori delle loro bandiere hanno voluto esprimere non solo la presenza, ma sottolineare la natura religiosa del palio di Fucecchio così come quella di tutti i palii d’Italia. È stata così una giornata bellissima, il tempo è stato favorevole e ha così permesso di svolgere tutto con elegante solennità.

La bellezza del passaggio di Cristo per le strade del centro storico è avvalorata dalla cornice floreale che ne esalta la Presenza. La locale pro-loco “capitanata” da Francesco Dei e Marzia Mori con lo staff degli infioratori, ha coordinato i lavori dell’accurata infiorata con il tema della pace che quest’anno ha visto il ritorno dei piccoli infioratori di alcune classi delle scuole e elementari della nostra Città.

Fonte: Collegiata di Fucecchio