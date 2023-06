Due fermati per stato di ebbrezza nel pisano

Nel pomeriggio dello scorso 10 giugno i carabinieri di Pisa, hanno denunciato un 47enne per guida in stato di ebrezza.

L'uomo, fermato alla guida di un ciclomotore, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,97 g/l, ben oltre il limite consentito. Inoltre, l'uomo risultava già destinatario di un provvedimento di sospensione della patente, pertanto è stata contestata un’ulteriore violazione al Codice della Strada per guida con patente sospesa. Il veicolo è stato affidato alla depositeria convenzionata.

Un altro guidatore, il giorno dopo, è stato fermato dopo essere uscito di strada a causa della perdita di controllo della propria macchina. All'uomo, che non ha causato danni a persone o cose, è stato riscontato un tasso alcolemico di 2,43 g/l. Gli è stata ritirata la patente.