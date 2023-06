L'empolese Federica Pinzani vince il primo concorso toscano verso Miss Italia

Buongiorno, con la presente invio il comunicato stampa relativo alla prima selezione del concorso di Miss Italia per la Toscana, svoltasi domenica 11 giugno a Sambuca Val di Pesa (FI).

Federica Pinzani di Empoli è miss Sambuca Val di Pesa 2023.

La bella concorrente empolese prevale sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana e sale sul gradino più alto nella prima selezione del concorso di Miss Italia 2023 per la Toscana.

La manifestazione organizzata dall'U.S. Sambuca in occasione della 36esima edizione della sagra delle Frittelle di Fior di Cascia appuntamento consolidato ultra ventennale, anche in questa edizione ha visto una notevole partecipazione di pubblico per la gioia degli organizzatori.

La giuria della serata presieduta dalla signora Laura Frosali e dal signor Leonardo Andreucci al termine dello scrutinio finale ha decretato il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Sambuca Val di Pesa 2023 - FEDERICA PINZANI - di Empoli (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castano chiari - occhi celesti - del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - LARA SMELZO - di Lucca - 27 anni - assistant marketing - H, 1,69 - capelli castani -occhi azzurri - del segno dello Scorpione.

3^ Classificata - Miss Framesi - CHIARA HELG - di Poggibonsi (SI) - 20 anni - recepionist - H. 1,74 - capelli castani - occhi azzurri - del segno dei Gemelli.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - SARA RAZZANO - di Carmignano (PO) - 25 anni - impiegata - H. 1,68 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - NOEMI FARINA - di Greve in Chianti (FI) 20 anni - studentessa universitaria - H. 1,70 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - LINDA FRULLINI - di Bagno a Ripoli (FI) - 19 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Pesci.

La prima classificata e' stata premiata dal signor Massimo Checcucci presidente dell'U.S. Sambuca e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.

La serata e' stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri che nel momento dello spoglio delle schede ha coinvolto con le sue performance canore il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi nuovo sponsor del concorso , da Raffaella per il salone Polvera Nera di Legnago, Giovanni per il salone Polvera Nera di Firenze e da Romario per Polverini Hair Accademy di Firenze.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Il prossimo appuntamento con le selezioni del concorso e' programmato per venerdì 16 giugno a Ginestra Fiorentina (FI).