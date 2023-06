Giugno Musicale Castellano, dopo i 200 partecipanti arrivano due concerti alla Marca

Prosegue il Giugno Musicale Castellano, rassegna sotto le stelle che si tiene nella suggestiva cornice del Monastero di Santa Maria della Marca. Dopo il Concerto di apertura di domenica, che ha visto protagonisti gli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino registrando un grande successo di pubblico, questa settimana la rassegna propone altri due Concerti: il primo è in programma domani (ore 21.00) con “Musica in festa”. La serata sarà aperta dalla Filarmonica “G. Verdi” con alcuni brani della “Vedova allegra” (di Franz Lehár), eseguiti con la voce di un soprano e un tenore. A seguire, si esibiranno sul palco i Gruppi della Scuola di Musica: i bambini delle scuole elementari, il gruppo Archi, il coro della scuola di musica, la Bandina Junior e il gruppo dei bambini della Scuola materna S. Maria Goretti. Venerdì 16 giugno (ore 21.00) serata con il “Trio Jazz” organizzata da Claudio Fontanelli.

“Dopo il successo di domenica – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – che ha registrato quasi 200 persone, questa settimana il Giugno Musicale propone due serate all’insegna dei gruppi della nostra zona e della musica jazz. Una doppia opportunità, dunque, per uscire la sera dopo cena e riscoprire la bellezza di questo Monastero, che siamo impegnati a valorizzare in stretta collaborazione con tutte le associazioni musicali e culturali del nostro territorio”.

La rassegna “Melodie nella Marca” si concluderà l’ultima settimana di giugno con “Guitarra mi amor” (mercoledì 28 giugno, a cura di Ensemble di Chitarre “La Piccola” e Orchestra Orpheus), “Cavalleria Rusticana” (venerdì 30 giugno, con l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, Corale Amedeo Bassi, Coro Lirico Castellano, Orchestra Orpheus).

Il Monastero di Santa Maria della Marca si trova in Via delle Monache 7. In caso di pioggia i concerti si terranno nella Chiesa di Santa Chiara. L’ingresso ai concerti è libero (a esaurimento posti disponibili) ma è gradita un’offerta. Il ricavato della rassegna sarà destinato alle famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna.

Il Giugno Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino e dall’Associazione Orpheus in collaborazione con l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, la Scuola di Musica e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, grazie al contributo della Banca Cambiano 1884 Spa

Per ulteriori informazioni: stefamangini@katamail.com; 348.2839708

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa