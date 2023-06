I 'Sorrisi nel Mondo' di Marida Tellini in mostra al Loft 19 di Montespertoli

Sta per essere inaugurata la mostra fotografica di Marida Tellini dal titolo Sorrisi nel Mondo. L'appuntamento è al LOFT 19 di Montespertoli in via Sonnino 19/21, dal 16 al 18 giugno 2023

Ecco una sinossi della mostra. "Marida ama sottolineare una frase di Mark Twain “Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi” per contestualizzare i suoi preziosi scatti dedicati ai sorrisi che ha raccolto in tanti tanti viaggi nel mondo. Viaggi pieni di aneddoti, di storie, di emozioni. Una grande viaggiatrice, divoratrice di km, attenta ad acchiappare con la sua lente persone e luoghi affascinanti, con rispetto e con voglia di conoscere culture differenti dalle nostre.

Scatti documentali, senza pretesa di essere catalogati come capolavori dal punto di vista tecnico ma VERI e pieni del suo modo di osservare il mondo, bellissimi".



L'inaugurazione si terrà venerdì 16 alle 18.30. Sabato 17 sarà aperta dalle 17 alle 20 e domenica 18 doppio orario, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19.



La mostra oltre alle aperture in presenza sarà visibile tutti i giorni tramite luci temporizzate. Evento Patrocinato dal Comune di Montespertoli