Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cerreto Guidi

È stata inaugurata nei giorni scorsi, nei locali del Centro culturale “Santi Saccenti”, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, la nuova sede della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cerreto Guidi.

Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Cerreto Guidi, Carabiniere Roberto Baldi, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli, Ten. Col. Daniele Riva, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerreto Guidi, Ciro Raineri e l’Ispettore regionale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, Gen. Luigi Nardini.

“Siamo lieti come Amministrazione comunale- ha dichiarato il Sindaco- di poter ospitare in un nostro spazio l’ANC di Cerreto Guidi che svolge una preziosa e meritoria attività sul territorio e per il territorio. Ringrazio il presidente Roberto Baldi e porgo all’Associazione un sincero augurio con la speranza che la sede sia un utile riferimento per lo svolgimento dell’attività. Tengo infine a ricordare con affetto la figura del maresciallo Dante che dopo anni di servizio a Cerreto, aveva continuato a mettersi a disposizione della comunità nello spirito caro all’Associazione”.

Parole di ringraziamento all’Amministrazione sono arrivate dal Presidente Baldi, dall’Ispettore regionale dell’ANC Nardini e dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli, Riva che hanno apprezzato la sensibilità del Sindaco e della giunta nei confronti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa