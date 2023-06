Inquinamento e gestione illecita dei rifiuti: denunciato titolare di un'autofficina

I carabinieri forestali di Chiusi, dopo un'indagine sulla presenza di sostanze oleose lungo un fosso di scolo tra Chiusi e Città della Pieve, comuni tra le province di Siena e Perugia, con contaminazione delle acque e della vegetazione di sponda, hanno accertato la provenienza dallo scarico di un'autofficina della zona. Per questo il titolare è stato denunciato, in violazione delle norme in materia ambientale.

In particolare, anche in collaborazione con Arpat, è stato accertato che le acque di lavaggio del piazzale antistante l'officina ed i reflui dell'autolavaggio confluivano all'interno del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, senza subire trattamenti depurativi. Qui confluiva anche una perdita di olio esausto, proveniente dalla cisterna di stoccaggio. Constatato inoltre un ingente quantitativo di rifiuti speciali provenienti dalle lavorazioni meccaniche dell'officina, depositati da oltre un anno senza che fossero stati smaltiti.