È morto l'ex premier Silvio Berlusconi

È morto Silvio Berlusconi. Ricoverato al San Raffaele, ospedale di Milano, è scomparso all'età di 86 anni. Poco tempo fa era uscita la notizia di un suo ricovero per leucemia, confermata dal suo medico, il dottor Zangrillo. Lascia la compagna Marta Fascina e cinque figli, oltre a molti nipoti.

Silvio Berlusconi ha segnato la storia d'Italia degli ultimi quarant'anni. Non è stato solo politico, peraltro presidente del Consiglio per ben quattro volte, ma ha detto la sua in quasi tutti i campi. Mediaset è una sua creatura, lo stesso vale per Fininvest, ha portato il Milan nell'Olimpo e il Monza in Serie A: non c'è un ambito in cui Berlusconi non abbia messo la sua firma.

Berlusconi ha legato il suo nome a Forza Italia, partito di centrodestra con cui è 'sceso in campo' nel 1994. La notizia della scomparsa, confermata dall'agenzia Ansa, ha sconvolto il mondo politico italiano e internazionale. Tutto il mondo politico lo sta commemorando in queste ore, anche molti esponenti in Toscana, una terra in cui veniva spesso e in cui aveva diversi elettori.