Notte Bianca Poggibonsi, il centro storico si illumina con concerti, balli e Vespe

Musica, danza, motori, shopping e tanto altro per la Notte Bianca più grande della Valdelsa che si svolgerà a Poggibonsi giovedì 15 giugno dalle 19 alle 2. Un evento promosso da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale con negozi ed attività di somministrazione aperti fino a tarda notte, spettacoli di danza e di ballo, concerti, esibizioni, defilè, aperitivi.

La Notte Bianca è stata presentata oggi, 12 giugno, in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Nicola Berti, della presidente del CCN ViaMaestra Laura Martelli, dei referenti locali di Confesercenti e Confcommercio, Marco Rossi e Fabio Cambi.

“Un centro storico interamente dedicato ad una serata di allegria e divertimento attraverso un'organizzazione capillare ed attenta – dichiara Laura Martelli – Tanti gli eventi, tutti di qualità, per animare ogni spazio del centro storico. Ringraziamo le numerose associazioni di volontariato, sanitario, sportivo e culturale, del nostro territorio che come ogni anno hanno dato e daranno il loro contributo alla realizzazione della manifestazione”. “Da parte nostra i ringraziamenti a tutta l’associazione ViaMaestra e ai tanti che partecipano alla costruzione della Notte Bianca, la cui organizzazione è complessa e con tanti aspetti da tenere insieme – dichiara Nicola Berti - Anche in questa occasione la grande disponibilità da parte di tutti consente di proporre un manifestazione bella con cui far vivere la città”. “Una manifestazione di qualità con spettacoli di livello e grande coinvolgimento di tutto il tessuto associativo - dichiarano Marco Rossi e Fabio Cambi - Un evento importante per la nostra città, uno dei più rappresentativi anche della capacità attrattiva del nostro centro storico che sempre ci inorgoglisce”.



Il programma

Il programma della serata prevede un nutrito carnet di iniziative: nel sottopasso contest rap a cura di Orangebudd Cypher & Mixed e Media, mentre nei giardini di Largo Gramsci musica vintage con I culo e camicia. Connotazione messicana per Borgo Marturi dove ci sarà il dj set di Pabloisnokind, mentre Piazza Matteotti, la Piazza Nova dei poggibonsesi, verrà interamente dedicata ai motori con Motoclub e Vespaclub Poggibonsi ed alle 21:30 concerto dei Brianevo.



In Via della Repubblica dj set di Simone Pierini a partire dalle ore 19:30 così come l'esibizione di Balla e Snella dell'UPP in Piazza Nagy che precede HB Music Farm, esibizione rock della Scuola Pubblica di Musica. In Piazza Cavour (piazza del comune) Rock targato Italia a cura della Toscanina ed in Piazza Savonarola Balla con noi sotto la luna di Asd Scuola di Ballo MG Siena. Anche Piazza Mazzini (piazza della stazione) sarà dedicata al ballo iniziando alle 21 con esibizione latin style show e break dance modern hip hop di Effekappadance School e proseguendo alle 22:30 con una Milonga di Tango a cura di Oblivion Tango, mentre in Via Trento dalle 20:30 a cena con Music Tribe. Special guest della serata MamaMia in Tour dalle ore 22:30 in Piazza Berlinguer, drag queen, performer, gogo boys e tutta la musica commerciale che farà cantare, ballare, divertire tutti, dai più piccoli ai più grandi.



Per informazioni caterinaccn.viamaestra@gmail.com

oppure telefonando al 3925087401

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa