Repubblica e democrazia, l'approfondimento storico del Rotary Castelfranco di Sotto

Il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore in collaborazione con l’Associazione Territorio in comune di Ponte a Egola (Pi) ha organizzato una serata per festeggiare i 75 anni della “Festa della Repubblica” e per un approfondimento sulla “rinascita della democrazia nell’Italia del secondo dopoguerra”, periodo tanto delicato quanto fondamentale per la storia della nostra Nazione.

L’incontro si è svolto Venerdì 09 Giugno in un noto locale di San Miniato il quale ha messo a disposizione degli organizzatori una splendida sala con suggestiva veduta sul Valdarno. Sala che è stata completamente riempita da oltre 70 persone, Soci sia del Club che dell’Associazione con i loro ospiti ed amici; tra questi da registrare una buona partecipazione di giovani ragazzi. Il Presidente del Club Daniele Campani ha aperto la conviviale precisando che l’appuntamento è nato con l’intento di promuovere e diffondere sul territorio incontri ed iniziative culturali e, come in questo caso trattando temi storici spesso non sufficientemente approfonditi ma non per questo meno importanti. L’amico Daniele ha poi presentato il relatore Professor Eugenio Capozzi, ordinario di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, coadiuvato dal Dott. Renato Tamburrini già dirigente dell’Università di Pisa e cultore di materie storiche. Dopo il saluto ai partecipanti dell’Ing. Riccardo Ganni, Vicepresidente dell’Associazione Territorio in comune e Socio del Club, il quale ha sottolineato sia la solidità della collaborazione tra i due enti sia l’importante presenza di giovani ragazzi uditori in sala, è intervenuto l’Assistente del Governatore del Distretto 2071 il Dott. Umberto Grieco, tra gli invitati della serata; l’amico Umberto ha sottolineato quanto sia importante per un Club Rotary stringere una collaborazione con un’Associazione locale per la costruzione di un percorso di crescita che parta dal territorio presso cui il Club svolge la sua attività; un territorio come bacino di utenza a cui trasmettere sia il significato delle linee di azione e di intervento del Rotary sia i messaggi in merito all’importanza dell’amicizia e aiuto al prossimo, con l’intento quindi di poter attrarre nuove potenziali risorse per la crescita del Club. Tra gli altri invitati in sala anche l’Ing. Raffaele Latrofa, Vicesindaco di Pisa e Socio del Club Rotary Pisa- Pacinotti e Massimo Petrucci del Club Rotary Fucecchio-Santacroce.

Il Prof. Capozzi ha attirato l’attenzione della sala raccontando in modo dettagliato e chiaro tutti gli eventi accaduti dagli ultimi anni della seconda Guerra Mondiale fino alle elezioni politiche del 1948, passando dalla Liberazione del 1945. Ha descritto inoltre la funzione che hanno avuto tutti i movimenti partigiani dell’epoca e l’importante ruolo svolto da personaggi politici come De Gasperi, Togliatti, Einaudi e Saragat. Ha precisato quanto questo periodo sia stato importante per la storia dell’Italia e degli Italiani, seppur lontano di oltre 70 anni. Nonostante sia stato un periodo di forte contrasto tra le varie forze politiche dell’epoca, proprio il fermento di idee e culture ideologiche diverse ha fatto sì che si forgiasse l’identità dell’Italia che ha permesso di raggiungere quella forma di governo dove la sovranità è esercitata dal popolo che si chiama appunto “democrazia”. Il Professore ha poi sottolineato quanto importante sia la memoria storica in quanto strumento utile e necessario per la cultura del nostro presente e appunto per la ricerca della nostra identità.

La serata si è conclusa con gli applausi convinti della sala e con la consegna ai relatori di omaggi realizzati dall’Associazione Territorio in comune. Gli organizzatori infine hanno espresso soddisfazione quando i giovani presenti si sono trattenuti con i relatori per uno scambio di idee ed opinioni, segno che proprio su di loro si può e si deve investire in futuro in cultura e storia.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore