San Giovanni Battista, patrono di Firenze: dai cortei ai 'Fochi' fino alla Banda dell'Aeronautica

Firenze rende omaggio al Santo patrono attraverso una ricca serie di iniziative organizzate dalla Società di San Giovanni Battista, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e con la collaborazione del Comune di Firenze.

Come da tradizione, il 24 giugno sarà una giornata speciale per il capoluogo toscano, con numerosi eventi in programma e soprattutto gli immancabili e amatissimi “Fochi”, i quali quest’anno potranno essere ammirati in tutto il mondo grazie alla diretta su Facebook, Youtube e sul sito della Società San Giovanni Battista di Firenze. In contemporanea, lo spettacolo verrà trasmesso in live streaming anche sulla pagina Facebook del SE·STO on Arno Restaurant & Bar del Westin Excelsior Florence.

Le celebrazioni inizieranno la mattina, a partire dalle ore 8.30, con il Corteo della Deputazione e con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per la consegna della Croce di San Giovanni al Sindaco di Firenze percorrendo via de’ Calzaiuoli fino a raggiungere Palazzo Vecchio; alle 9.30 circa la sfilata con il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo, il Sindaco e le autorità partiranno da Palazzo Vecchio, per arrivare al Battistero.

Alle 10.00, nel Battistero di San Giovanni, ci sarà l’offerta dei Ceri. Le celebrazioni proseguiranno, alle 10.30, con la Santa Messa Solenne in Duomo, celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Betori. Al termine della celebrazione ci sarà la consegna della Croce di san Giovanni all’Arcivescovo.

Alle 18.00 presso la Società Canottieri Firenze si terrà il Palio Remiero tra gli equipaggi dei quattro quartieri storici di Firenze, nel tratto d’Arno tra il Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio.

E infine, alle 22.00, appuntamento sul Lungarno della Zecca per i “Fochi di San Giovanni”, l’atteso spettacolo pirotecnico della durata di circa quaranta minuti. I Fochi verranno preceduti alle 21,00 e dal concerto della Banda dell’Aeronautica Militare, diretta dal maestro Pantaleo Cammarano che si esibirà in occasione del centenario della fondazione dell’Arma Aeronautica.

Quest’anno, dal 23 giugno al 28 luglio, presso i saloni dello Spazio filatelia di Poste Italiane, in via Pellicceria 3, si terrà l’esposizione filatelica di Fabrizio Fabrini avente per tema “Giovanni il Battista, Patrono di Firenze. Percorso filatelico tra storia e arte”.

“Grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e alla collaborazione del Comune di Firenze anche quest’anno, la Società di San Giovanni Battista, a conclusione dei festeggiamenti del Patrono, la sera del 24 giugno, organizza i tradizionali Fochi che, alle 22.00, dal piazzale Michelangelo saliranno in cielo per aprirsi in composizioni di luci multicolori. Uno spettacolo molto atteso e seguito dai fiorentini e non solo che si ritrovano insieme sui lungarni e in tante parti della città. In attesa dei Fochi, alle 21,00, sul Lungarno della Zecca, si terrà un’esibizione musicale della Banda dell’Aeronautica Militare che quest’anno festeggia il centenario dalla sua costituzione” afferma Claudio Bini, Presidente della San Giovanni.

“È motivo di grande gioia - dichiara Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze – poter partecipare per il secondo anno alle celebrazioni per la Festa del patrono San Giovanni dopo la pausa obbligata dalla pandemia. Soprattutto potremo applaudire in grande serenità i tanto attesi 'fochi' così cari a tutti noi e che la Fondazione sostiene in maniera determinante da tantissimi anni. Un supporto essenziale per l’attività della società San Giovanni Battista che non abbiamo mai fatto mancare fin dalla nostra costituzione. Riteniamo un compito doveroso far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, le tradizioni e la luminosa storia di Firenze, una città, una comunità, uno straordinario concentrato di ingegni e di eccellenze che sono stati di fondamentale importanza per la formazione della civiltà occidentale”.

“È sempre una grande emozione e un momento molto atteso per la città la celebrazione del santo Patrono. – dichiara la vicesindaca Alessia Bettini – Si tratta di tradizioni fortemente radicate nei fiorentini, un vero e proprio patrimonio che fa parte del nostro Dna. Tanti eventi durante tutta la giornata e un grande spettacolo pirotecnico finale, gli straordinari ‘fochi’ che anche quest’anno, siamo sicuri, saranno ammirati da moltissime persone, sia dal vivo che via web. Come Comune siamo sempre felici di collaborare a questa straordinaria giornata di festa, grazie alla Società di San Giovanni Battista che fa un lavoro prezioso da tanti anni in questa occasione e alla Fondazione CR Firenze che mai fa mancare il suo sostegno”.

"Siamo orgogliosi di celebrare questo tradizionale appuntamento magico per Firenze organizzato dalla storica Società San Giovanni Battista presso il nostro SE·STO On Arno Restaurant & Bar, punto di riferimento di moltissimi Fiorentini e miglior rooftop da cui ammirare a pieno lo spettacolo dei "Fochi"." Dichiara Domenico Colella, Multi Property General Manager presso The St. Regis Florence e The Westin Excelsior Florence.

Fonte: Fondazione CR Firenze