Scomparsa di Kata, ipotizzato il sequestro di persona: indaga anche la Dda

Sulla scomparsa della piccola Kataleya Mia Alvarez sta indagando anche la Direzione Distrettuale Antimafia poiché è ipotizzato il sequestro di persona a scopo di estorsione. Due i magistrati che coordinano le indagini dei carabinieri, il sostituto procuratore Giuseppe Ledda e la sostituta Christine von Borries la quale fa parte della Dda di Firenze. Proseguono senza sosta le ricerche della bambina di cinque anni, scomparsa dalle 13 di sabato 10 giugno.

"È un silenzio operoso quello degli inquirenti perché stanno valutando ogni ipotesi e valutano ogni segnalazione, altro da dire non c'è. La madre ha chiarito tutto quanto, ha riportato la sua versione dei fatti rispetto a ogni circostanza e gli inquirenti stanno valutando tutto ciò che è in loro possesso ad oggi". A dirlo è l'avvocato Daica Rometta dell'associazione Penelope, che ha accompagnato in procura la madre di Kataleya, detta Kata. L'avvocato ha parlato di fronte all'hotel Astor, nel quartiere di Novoli, dimora ad oggi occupata da alcune famiglie tra cui quella della piccola. Le indagini proseguono nella massima riservatezza, come ha aggiunto l'avvocato, affermando che la madre è stata sentita ripercorrendo la giornata di sabato, chiarendo ogni aspetto. In merito alle domande che chiedevano se ci fossero nomi iscritti al registro degli indagati il legale Rometta ha risposto che "non sappiamo nulla rispetto a questo" e che come Penelope, associazione che si occupa di persone scomparse, "siamo scesi in campo a sostegno di questa mamma che sta vivendo ore drammatiche" e per la quale "ci auguriamo tutti che arrivi una bella notizia".