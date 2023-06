Scomparso Ilio Raffaelli: "Ha fatto conoscere il Brunello di Montalcino nel mondo"

È scomparso all'età di 96 anni Ilio Raffaelli, ex sindaco di Montalcino, ruolo che ha ricoperto per vent'anni dal 1960 al 1980. Con lui il territorio si aprì all'economia del vino diventando poi la città del Brunello, conosciuta a livello globale.

"Montalcino perde una delle sue figure di riferimento, una tra le più illuminate e lungimiranti della storia recente" ha detto il sindaco e senatore Silvio Franceschelli. Se oggi il Brunello di Montalcino è conosciuto in tutto il mondo, aggiunge il presidente del Consorzio dell'omonimo vino Fabrizio Bindocci, "lo dobbiamo a Ilio Raffaelli, uomo di cultura, pragmatico e lungimirante. Ha sempre sostenuto le aziende condividendo un percorso di orgoglio e riscatto per un progetto di sviluppo di Montalcino, fondato su un'economia agricola sostenibile e di qualità". Anche l'Associazione nazionale Città del Vino si è unita al ricordo e cordoglio per la figura di Raffaelli.