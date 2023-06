Spacca la vetrina del negozio per rubare ma si ferisce: denunciato a Pisa

Tentato furto nel cuore della notte in un negozio del centro di Pisa. Poco dopo le 3.30 la polizia è intervenuta in Corso Italia per un'allarme proveniente dall'esercizio commerciale di abbigliamento Kaos. Mentre una pattuglia ha raggiunto il negozio preso di mira le altre si sono messe alla ricerca del o degli autori in zona. Sul posto la polizia ha constatato il tentativo di effrazione e la rottura della vetrina, rinvenendo vistose tracce di sangue sulle schegge del vetro andato in frantumi.

Una seconda pattuglia intanto ha notato, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, una persona con una profonda ferita alla gamba sinistra che chiedeva aiuti ad alcuni giovani di passaggio. I poliziotti hanno subito riconosciuto il soggetto, un cittadino rumeno di 45 anni con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, che con molta probabilità si era ferito poco prima nel tentativo di entrare nel negozio. Allertato il 118 il 45enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cisanello dove è stato sottoposto ad un intervento per lesione ai legamenti della gamba, con abbondante perdita di sangue. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.