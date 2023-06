Spaccio alle Cerbaie, il sindaco: "Polemiche dal cdx? Mai visti a pulire i boschi"

Due sequestri di cocaina con annesse segnalazioni alla Prefettura, una patente ritirata e sette sanzioni per violazione del codice della strada. E' questo il risultato del blitz antidroga compiuto sulle colline delle Cerbaie dalle polizie municipali dei comuni di Altopascio (LU), Castelfranco di Sotto (PI), Santa Croce sull'Arno (PI) e, per Fucecchio, dagli agenti dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa (FI).

Circa 60 i veicoli fermati e controllati nello scorso weekend e tre postazioni di spaccio individuate nei boschi con rimozione di un bivacco creato dai pusher come base per le loro attività illecite. La battaglia per difendere il territorio dalla presenza degli spacciatori continua, quindi, con le azioni coordinate dalle prefetture e dalle forze dell'ordine a seguito del recente Comitato Interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Noi proseguiamo con un impegno costante per contrastare le organizzazioni malavitose che portano gli spacciatori sulle nostre colline - dice Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio -. E lo facciamo seguendo le indicazioni delle forze dell'ordine e del Comitato Interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è il nostro riferimento istituzionale per queste attività. P

oi vedo, invece, che ci sono altri comitati che, in nome della tutela del territorio, oramai sono divenuti veri e propri comitati politici con tutta una serie di esponenti della destra pronti a cavalcare l'onda, a partire dalla parlamentare europea Susanna Ceccardi, passando per l'ex candidato a sindaco di Empoli Andrea Poggianti, fino a vari aspiranti al Comune di Fucecchio.

Tutta gente bravissima a fare propaganda ma che io non ho mai incontrato a pulire i boschi insieme alle associazioni del territorio. Eppure io ci vado sempre, quindi se ci fossero venuti anche una sola volta li avrei sicuramente visti. Invece li vedo soltanto quando ci sono le telecamere o i taccuini dei giornalisti. Ma con le telecamere i boschi non si puliscono".

Il sindaco Spinelli poi interviene anche sulla situazione dei sentieri naturalistici. "Questo comitato delle Cerbaie - prosegue il primo cittadino - ci spiega anche come e quando procedere allo sfalcio della vegetazione. Ma forse non sanno che gli sfalci vanno fatti con i terreni asciutti, non si può entrare nei sentieri dei boschi quando c'è il fango. Se ne saranno accorti che in questa primavera il clima assomiglia a quelli tropicali e che piove continuamente?

I tagli del verde erano già stati calendarizzati e organizzati con le regole che devono essere seguite ma sono stati posticipati più volte a causa delle impraticabili condizioni dei terreni, molti dei quali con pendenze notevoli. Piuttosto se, come dicono, hanno tanto a cuore i boschi delle Cerbaie facciano come altri e si impegnino per organizzare iniziative ed eventi per far vivere questo territorio invece di limitarsi a cavalcare la paura delle persone. Il Comune è impegnato a sostenere le associazioni che si attivano e sta già lavorando all'organizzazione di un prossimo evento sportivo per portare atleti e appassionati sulle colline delle Cerbaie".