Spazzapnea, fondali puliti a Marina di Pisa con 100 volontari

Si è tenuta sabato 10 giugno la quinta edizione di Spazzapnea – Operazione fondali puliti, la competizione nazionale di raccolta rifiuti in apnea che, oltre a Marina di Pisa, ha coinvolto altre cinque località italiane: Genova, Roma, Mola di Bari, Ustica e Torre del Greco.

Circa 100 volontari impegnati, di cui 60 si sono immersi nelle acque antistanti Marina di Pisa, raccogliendo circa 3 quintali e mezzo di rifiuti, più 17 ingombranti per un totale di 6 quintali e mezzo di spazzatura, depositata sui fondali.

Al termine della raccolta, presso la saletta del ristorante Étoile al Porto di Pisa, si è tenuto un incontro pubblico con la partecipazione di Umberto Pelizzari, pluricampione del mondo di apnea, che ha ripercorso la sua carriera e rivelato gli aspetti meno noti di questa disciplina, che permette di instaurare un rapporto speciale con il proprio corpo e migliorare la sensibilità personale, regalando un senso di libertà e leggerezza.

È intervenuto anche Simone Tempesti, Amministratore Unico del Porto di Pisa, che ha raccontato i progetti di ricerca messi in atto in dieci anni di attività, per lo sviluppo sostenibile della marina, sorta all'interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, primo porto plastic-free d'Italia dal 2019.

Presente Giulia Gambini, Assessore alle politiche ambientali, che ha portato i suoi saluti, ribadendo l'impegno portato avanti dell’amministrazione su queste tematiche e in particolare per sensibilizzare e informare i cittadini, già a partire dalle scuole, sull’importanza e sul corretto svolgimento della raccolta differenziata, e il responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, Marco Redini, che ha illustrato il progetto Pelagos, per la tutela dei cetacei nel Mediterraneo. Presente la Capitaneria di Porto, rappresentata dal Tenente di Vascello Marco Di Benedetto.

Soddisfazione da parte dell'organizzazione dell'evento e del responsabile locale Danilo Cialoni che ha premiato i vincitori. Prima classificata la squadra Cernia (Antonino Marino, Giovanni Speranza, Luca Latronico), seconda la Sarago (Emerson Motta, Serena Paffi, Fabio Doveri), terza la Branzino (Mark Cardillo, Maurizio Brunetti, Barbara Lamioni). Menzione speciale per la squadra di giovani atleti under 13, composta da Riccardo Cialoni, Niccolò Pelizzari, Giulio Pelizzari.

Fonte: Ufficio stampa