Spiagge sicure, sequestro di 85mila prodotti da mare a Follonica

Le Fiamme Gialle di Follonica hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 85 mila prodotti (tra cui teli mare, foulard, accessori di bigiotteria, borse e portafogli) per un valore al minuto di circa 120 mila euro e hanno segnalato in via amministrativa il titolare dell’esercizio alla competente Camera di Commercio, per le conseguenti valutazioni sulle sanzioni da irrogare.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza di Grosseto a salvaguardia della sicurezza di tutti i cittadini e per fornire una concreta risposta di legalità alle legittime richieste di tutela degli operatori commerciali onesti: la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri, oltre a mettere a rischio la salute dei consumatori, danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.