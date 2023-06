Sportivo dell'Anno, fiume di premiati a San Miniato recuperando le scorse edizioni

Undicesima edizione dello “Sportivo dell’anno”, la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l'associazione Sport & Solidarietà che torna in grande stile, dopo due anni di stop. L'appuntamento è per mercoledì 14 giugno, alle 21.00, all'Auditorium Crédit-Agricole a San Miniato, quando saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle società sportive, ai volontari e ai dirigenti che, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, si sono particolarmente distinti. Testimonial della serata saranno Simone Buti ex Nazionale di pallavolo, Amedeo Tessitori Nazionale di basket e Tommaso Baldanzi Nazionale U20 di calcio.

"Per due lunghi anni, a causa della pandemia, non siamo riusciti a organizzare questo appuntamento con il mondo dello sport sanminiatese, un evento atteso che valorizza le atlete e gli atleti più eccellenti del nostro territorio, campionesse e campioni non sono nei risultati ma anche nella promozione delle discipline sportive, e siamo felici di tornare a farlo adesso, con un grande eventi aperto a tutte e tutti - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore allo sport Loredano Arzilli -. La nostra amministrazione è da sempre attenta a promuovere i valori sani dello sport, valori che abbiamo cercato di promuovere anche nei delicati momenti della pandemia. Tra questi ci sono sicuramente l’integrazione sociale, l’emancipazione e il superamento di barriere culturali, oltre alla partecipazione, all’educazione, alla formazione e al rispetto degli avversari. Da undici anni portiamo avanti questa iniziativa che nel tempo è cresciuta, nata dalla volontà di premiare gli atleti e le atlete del nostro territorio, per valorizzare e riconoscere tutto il ricco movimento sportivo associativo che c’è a San Miniato e che, negli anni, ci ha davvero regalato molte soddisfazioni".

Si ringraziano Crédit-Agricole e Fondazione CRSM per la concessione dell'Auditorium, Firenze Pellami srl di Santa Croce sull'Arno per il sostegno, G. Mess srl, il fotografo Francesco Sgherri, l'azienda Rosi di Lepri Alessio per il supporto tecnico, la Misericordia di San Miniato, l'associazione Sport & solidarietà, la Consulta dello sport e gli uffici comunali.

Di seguito l’elenco dei premiati suddivisi per categorie:

Atleti e associazioni sportive di San Miniato

Chiara Benvenuti (Canottieri San Miniato), Federico Dini (Canottieri San Miniato), Alessia Federici (Canottieri San Miniato), Vittoria Gallucci (Canottieri San Miniato), Olga Poli (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Noemi Bonsignore (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Alessandro Peccianti (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Asia Ferri (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Maya Baldini (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Filippo D'alloro (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Alessio Taormina (Gruppo Pattinaggio San Miniato), Riccardo Di Domenico (Dojo Kintsugi Asd), Lorenzo Scardigli (Etrusca), Sara Mori (Folgore San Miniato), Giulia Luciano (Folgore San Miniato), Elena Scali (Folgore San Miniato), Ilaria Profeti (Folgore San Miniato), Lorenzo Cappellini (Asd Atletica La Rocca), Yang Angelo (Asd Atletica La Rocca), Letizia Tasciotti (Ciclismo Santa Croce - San Miniato), Silvia Formisano (Ciclismo Santa Croce - San Miniato), Sara Spinelli (Ciclismo Santa Croce - San Miniato), Ginevra Bacci (Ciclismo Santa Croce - San Miniato), Alessandro Gaetani (Tiro al volo) e Niccolò Pieri (Moto Club La Rocca).

Atleti di San Miniato che militano in società sportive fuori dal Comune di San Miniato

Martina Alfei (Aquateam Nuoto Cuoio), Stefania Gemignani (Aquateam Nuoto Cuoio), Nathalie Maria Fogli (Asd Luna Rossa), Melody Santarpia (Asd Luna Rossa), Aurora Cantini(Asd Luna Rossa), Ginevra Mantelli (Asd Luna Rossa), Giulia Aiello (Asd Luna Rossa), Bianca Cavallini (Asd Luna Rossa), Elena Daddi (Asd Luna Rossa), Emma Boscerino (Asd Luna Rossa), Anna Gazzarrini (Asd Luna Rossa), Elisa Campani (Asd Luna Rossa), Leonardo Giglio (Asd Luna Rossa), Greta Bacchi (Asd Luna Rossa), Sofia Fornino (Asd Luna Rossa), Martina Morresi (Asd Luna Rossa), Matilda Lami (Asd Luna Rossa), Luisa Sartini (associazione Saltavanti Empoli), Francesca Carduccio (Asd Il Cigno), Clizia Giani (Asd Il Cigno), Ambra Ciampalini (Asd Il Cigno), Beatrice Bastianelli (Asd Il Cigno), Anna Ermelani (Asd Il Cigno), Sara Gentili (Asd Il Cigno), Gemma Lelli (Asd Il Cigno), Eva Masoni (Asd Il Cigno), Alice Marrucci (Asd Il Cigno), Vittoria Mandorlini (Italy Dance Village) e Gabriele Falaschi (Asd Boxe Mugello).

Squadre della Città di San Miniato

C.S. Etrusca Basket Serie B (prima squadra, 2021 e 2022), C.S. Etrusca Basket Ssd Arl (Under 15 eccellenza, 2021), Gaia Morelli, Matteo Mignacca, Leonardo Filosa, Angela Tesone, Francesco Parlanti e Chiara Tofani (Asd Gam squadra di atletica) e A.C. San Miniato (2021/2022) e Ciclismo Santa Croce - San Miniato (categoria Giovanissimi maschile).

Squadre non del Comune di San Miniato ma con atleti di San Miniato

Calciando insieme.

Categoria dirigenti, allenatori e volontari delle associazioni sportive del Comune di San Miniato

Lorenzo Caponi (C.S. Etrusca Basket Ssd Arl), Michela Fiaschi (Folgore San Miniato) e Krisztina Mugnai (Canottieri San Miniato).

Categoria "Sport e territorio"

Bruno Tamburini (1000 Miglia).

Categoria "Ambasciatori dello sport sanminatese"

Spinkids.

Premio speciale alla carriera

Lucilla Matassini.

Premio speciale "Giuseppe Cerone", anni 2020, 2021 e 2022

Franco Biagini.

