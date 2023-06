Studenti e professori sul palco, l'anno dell'Istituto Comprensivo Empoli Est si chiude in musica

Grande successo per la "Rassegna di media estate" dell'Istituto Comprensivo Empoli Est. Iniziata il 19 maggio con la sfilata e le attività creative del Senza Zaino Day, è proseguita con un ricchissimo programma di eventi che hanno coinvolto tutti i plessi delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria: spettacoli teatrali, musical, concerti hanno chiamato a raccolta un pubblico numeroso ed entusiasta.

Novità e rarità nel panorama scolastico, il coro di docenti e personale scolastico diretto dal Dirigente Marco Venturini, flautista d'esperienza e direttore d'orchestra, che ha così commentato l'esperienza: "Il coro dei docenti e del personale della scuola è nato da una mia iniziativa alla quale in molti hanno risposto in maniera positiva; valorizza sia l’aspetto dello stare insieme fra colleghi di ordini e di plessi diversi (infanzia-primaria e medie) che il mettersi in gioco, dimostrando non solo di saper insegnare ma anche di saper fare".

Il vero fiore all'occhiello dell'ampio carnet di eventi del Comprensivo Empoli Est sono stati i due spettacoli serali, andati in scena al Palazzo delle Esposizioni di Empoli: "Una sera a teatro con Gianni Schicchi" e "Le avventure del paese di Pressappoco", divertente fiaba musical teatrale magistralmente interpretata dai ragazzi dell'indirizzo Musicale della Scuola Vanghetti.

Il Dirigente Scolastico ha promosso e incentivato le varie iniziative, che ha così commentato: "Con queste attività la scuola si pone come l’ambiente dove gli studenti sono i protagonisti attivi del loro sapere e del saper fare, difatti la vision della scuola innovativa deve far sì che gli studenti siano sempre più protagonisti delle loro conoscenze, guidati da insegnanti facilitatori degli apprendimenti in grado di guidare gli alunni verso nuove abilità. I progetti di teatro ed in particolare quello di teatro musicale prevedono attività di tipo multidisciplinare che permettono di sviluppare competenze in più discipline, coinvolgendo gli studenti a 360 gradi. Inoltre vorrei sottolineare come molti di questi lavori siano stati realizzati in ore curricolari dai docenti della scuola, senza ricorrere ad esperti esterni. Infine, il fatto di riuscire a dare organicità al lavoro, dove l’educazione musicale e corale non è fine a se stessa, ma fa parte di una storia e di una trama più ampia e strutturata, costituisce un ulteriore valore aggiunto. Ringrazio tutti i docenti in particolare il Prof. Cesare Filiberto Tenuta che ha diretto l’orchestra e la prof.ssa Giusy Pirritano Audino che ha curato la recitazione e la regia".

Le grandiose scenografie, realizzate dagli alunni stessi con la guida delle docenti Maria Lucia Cavarretta e Rosita Di Luccia, hanno fatto da sfondo alle esilaranti performance dei ragazzi ed alle musiche suonate dall'orchestra scolastica. Gli spettacoli, registrati dalla web radio ScuolaRadioAttiva, presente sul canale Youtube del Comprensivo, dimostrano il valore dell'impegno, della collaborazione e della condivisione, fondamentali in ogni percorso formativo.

Fonte: Istituto Comprensivo Empoli Est