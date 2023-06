Torna l’iniziativa della Misericordia di Empoli “Libro sospeso”

Torna anche quest’anno “Libro sospeso”, l’iniziativa della Misericordia di Empoli a sostegno delle famiglie in difficoltà che hanno figli in età scolastica. Il progetto voluto dall’Arciconfraternita empolese vede il coinvolgimento della Libreria Rinascita Empoli e Quelli dei Libri a Empoli.

Partecipare al progetto è molto semplice, basta recarsi presso una delle librerie aderenti all’iniziativa - in via Ridolfi 53 o in via Chiarugi 55/61- o direttamente alla sede della Misericordia in via Cavour 32 a Empoli, ed effettuare una donazione di qualsiasi importo. L’intero ricavato sarà devoluto a famiglie indigenti con figli, per l’acquisto di testi che i bambini utilizzeranno nel nuovo anno scolastico.

L’iniziativa “Libro sospeso” ha visto negli ultimi anni aumentare gli studenti che hanno potuto beneficiare di questo sostegno: nel 2022 sono stati una ventina, con un contributo di oltre 2mila euro a fronte dei soli tre del 2020. Numeri che fanno riflettere e che mostrano in modo chiaro l’aiuto e il supporto concreto che la Misericordia porta avanti con impegno e dedizione verso gli ultimi e i bisognosi.

“Dare la possibilità a tutti di avere un libro per studiare e istruirsi – sottolinea David Mannini Responsabile Area Servizi Misericordia di Empoli – è la base per creare un futuro migliore, e tutti i bambini, devono avere questa possibilità. Purtroppo la crisi economica e la pandemia hanno messo in grave difficoltà molte famiglie e i numeri di coloro che usufruiscono ogni giorno dei nostri servizi lo dimostra. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di lasciare un libro sospeso, dando un contributo, ognuno per quel che può, così da garantire a tanti bambini il diritto allo studio, un diritto che deve essere uguale per tutti”.

Per maggiori informazioni sul progetto “Libro sospeso” è possibile inviare una mail a areasociale@misericordia.empoli.fi.it o chiamare il numero 340.5790362.

Fonte: Ufficio Stampa