Uccisa in villa a Grosseto, per l'autopsia la 76enne è stata ammazzata di botte

È morta a causa dei numerosi traumi e delle molte ferite che le sono state inferte Giuseppina De Francesco, la 76enne trovata senza vita nella sua villa in provincia di Grosseto l'8 giugno. A questa conclusione è arrivata la procura di Grosseto dopo l'autopsia sull'insegnante in pensione, morta a Istia d'Ombrone.

L'esame ha evidenziato tante lesioni sul corpo dell'anziana, nessuna mortale da sola, ma insieme tali da concorrere al decesso. Costole fratturate davanti e dietro, ematomi vari e tanti tagli in ogni parte del corpo, non profondi, anche alla testa. Come se qualcuno si fosse accanito sul corpo a calci, pugni e sevizie.

Non c'è nessuno, per ora, nel registro degli indagati. La figlia 50enne, che ha chiamato i soccorsi e parlato di aggressione, è tutt'ora ricoverata nel reparto di psichiatria del Misericordia di Grosseto in attesa di essere sentita dagli investigatori quando le sue condizioni lo permetteranno.