Ztl, Rsa e variazione di bilancio: i punti del prossimo Consiglio comunale a San Miniato

Nuova seduta del Consiglio comunale di San Miniato in programma domani, martedì 13 giugno, alle 17.30 nella sala consiliare del municipio. Ecco i punti all'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 17.03.2023 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Scuola Ponte a Elsa”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 01.03.2023 dai Gruppi Consiliari “Cambiamenti”, “Lega Salvini San Miniato” e “Forza Italia” ad oggetto: “ZTL centro storico”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 29.03.2023 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Contributo Del Campana Guazzesi”.

5. Bilancio di previsione 2023-2025. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

6. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000 per spese di giudizio addebitate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa con sentenza 87/2023 su RGR 287/2022. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

7. Documento Unico di Programmazione 2023-2025. Variazione n. 4 (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

8. Locali “Ex uffici demografici di via dei Beccai, 54” in località San Miniato Basso. Iscrizione al patrimonio disponibile del Comune di San Miniato. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa