A Carmignano una cena di solidarietà per l'Emilia Romagna

Domenica 18 giugno alle ore 20, nell’impianto sportivo Bocca di Stella, il Comune di Carmignano, assieme a tante associazioni del territorio, alla Pro Loco e alla Polisportiva Colline Medicee che gestisce il ristorante attiguo, organizza una cena di solidarietà per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Un gesto concreto per contribuire al ritorno alla normalità di migliaia di persone colpite, fra il 2 e il 17 maggio, da una serie di eventi geologici eccezionali provocati da un'ondata di pioggia che ha coinvolto a più riprese la regione, causando l'innalzamento del livello di tutti i fiumi, poi straripati. Quarantadue i comuni emiliani e romagnoli interessati, fra i quali Bologna e le province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Rimini, Forlì Cesena.

Con prenotazione obbligatoria al numero della Pro Loco 0558712468, la cena si svolgerà a buffet con lasagne, prosciutto arrosto, patate, cocomero e il gelato della Piazzetta di Seano. Il tutto per 15 euro. Il ricavato sarà versato nel conto che l’associazione nazionale Comuni italiani (Anci) ha aperto appositamente per questa emergenza.

Le associazioni che sostengono l’iniziativa sono veramente tante e trasversali: Civicamente, Pandora, Avis Comeana, Comitato di San Michele, Misericordia di Carmignano, Misericordia di Seano, Assistenza Medicea, Arci, Vab-Colline Medicee, Anc, il presidio locale di Libera contro le Mafie, Comeana in Festa e l’Ottava Nota, che contribuirà con quattro gruppi musicali che allieteranno la serata. Ecco i nomi: Dream Day, gruppo under 20 rock anni ‘70-‘80-‘90, The Random Ones, band under 18 di rock-pop attuale e anni ’80 e ’90, Vintage People, groppone rock-pop italiana e straniera e The Ghost Notes, under 13 a tutto rock

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa