All'asta 4 milioni di metri lineari di tessuti confiscati dalla Cina

L’Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia rende noto che in data 26 giugno 2023, decorso il termine di pubblicità previsto dal bando, verrà eseguita presso il medesimo Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia, in Prato alla via Di Gonfienti n. 5/B, la vendita mediante pubblico incanto di mtl 4.224.164,00 di tessuti di varia composizione, provenienti dalla Cina, oggetto di confisca per contrabbando da parte del G.I.P. di Prato.

Il bando d’asta e le condizioni di vendita sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sezione Trasparenza (https://www.adm.gov.it/portale/avvisi-di-vendita-asta).

Fonte: Agenzie Accise, Dogane e Monpoli - Ufficio Stampa