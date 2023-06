Arriva a Pistoia la Mille Miglia: 443 equipaggi provenienti da tutto il mondo in piazza del Duomo

A Pistoia fervono i preparativi per accogliere il passaggio della mitica Mille Miglia – gloriosa gara di regolarità per auto storiche - che giovedì 15 giugno arriverà nel pomeriggio in piazza del Duomo, a partire dalle 14.30 circa e fino alle 19. Si tratta di una tappa del terzo giorno di viaggio di una manifestazione storica seguitissima, che parte da Brescia il 13 giugno e, dopo aver raggiunto Roma, si conclude nuovamente a Brescia il 17 giugno.

Gli equipaggi che arriveranno a Pistoia sono 443 (soltanto 30 dei quali italiani), provenienti da Europa, Americhe, Asia e Australia; costituiscono quello che viene definito il ''Museo viaggiante più importante del mondo'', formato da vetture sportive costruite fra il 1927 e il 1957, periodo nel quale si è corsa la 1000miglia di velocità. Si tratta, quindi, di un appuntamento riservato non soltanto agli appassionati di auto d’epoca, ma anche di un'occasione per mettere in risalto la città e la provincia, che accoglie le vetture, gli equipaggi, gli accompagnatori ed i tanti turisti. Inoltre, la corsa è seguita ogni anno anche da almeno mille testate giornalistiche accreditate.

«E’ con grande soddisfazione che accogliamo per la terza volta, in pochi anni, la Mille Miglia a Pistoia – evidenzia l’assessore al turismo Alessandro Sabella -. La nostra città e anche i territori della provincia faranno da cornice a questa importante manifestazione, con le sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche che avranno una visibilità mediatica in Italia e nel mondo».

«Con orgoglio annunciamo il passaggio della 1000Miglia - dichiarano per ACI PISTOIA il presidente Antonio Breschi e il direttore Giorgio Bartolini – evento di cui essere fieri, che testimonia un consolidato legame con gli organizzatori di Brescia e che si inserisce nelle iniziative celebrative del Centenario dell’Automobile Club».

La terza tappa risalirà da Roma per poi proseguire a Siena, San Miniato, Vinci, Quarrata e da qui arrivare a Pistoia per poi continuare verso Abetone, Modena, Reggio Emilia e Parma.

La carovana sarà accolta nel cuore di Pistoia, in piazza del Duomo, dove dall'ora di pranzo sarà allestito un villaggio di accoglienza di Aci Pistoia, che curerà una postazione per il “controllo a timbro’ sul foglio di marcia delle vetture, una mostra di auto d'epoca a cura del Veteran Car Club, una postazione con speaker (in italiano e in inglese) per le interviste e i saluti degli equipaggi, delle autorità cittadine, degli organizzatori e degli sportivi presenti. L'arrivo della Mille Miglia sarà preceduta, circa un’ora prima delle auto storiche, dal passaggio di circa 150 vetture moderne, il cosiddetto Tribute Ferrari, che transiterà nel centro cittadino dopo una sosta a Villa Magia di Quarrata per il pranzo.

L’azienda Zelari si occuperà degli arredi verdi, mentre la Filarmonica Borgognoni saluterà gli equipaggi con musica.

Le vetture proseguiranno per la zona Stadio, dove, in Piazza Oplà, saranno sottoposte a controllo orario.

Pistoia si prepara così a ospitare per la terza volta l’evento ACI PISTOIA “Accogliamo la 1000Miglia” (la prima risale al 2017, in occasione di Pistoia Capitale italiana della cultura e la seconda nel 2019), una corsa accolta sempre con grande affetto, che porta con sé una notevole esposizione mediatica.

Le vetture, non essendo una gara di velocità, dovranno transitare rispettando le regole di circolazione. L’itinerario prevede il transito nelle seguenti strade: via Puccini, via della Madonna, via Buozzi, via Cavour, via Roma, piazza del Duomo, piazza Oplà.

La competizione è organizzata da 1000Miglia Srl di Brescia. L’accoglienza nella nostra provincia è organizzata da Aci Pistoia.

Modifiche alla viabilità.

Per permettere il passaggio della Mille Miglia, giovedì 15 giugno dalle 13 alle 20 in via Roma, Ripa della Comunità e via Filippo Pacini, nell’intersezione con Ripa della Comunità, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nei momenti in cui le auto dovranno transitare, mediante disposizioni impartite direttamente dal personale addetto alla manifestazione.

In via Marino Marini, nel parcheggio di piazza Oplà, dalle 8 alle 20 sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, esclusi quelli inerenti l’evento.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio Stampa