Circa 200 persone residenti a Firenze si sono ritrovate in via Boccherini, nei pressi dell’Hotel Astor, per una nuova fiaccolata e pregare insieme per il ritrovamento di Kataleya Mia Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno a Firenze. La manifestazione è avvenuta in serata: tra gli slogan recitati dai presenti "I bambini non si toccano" e "Torna a casa, Kata".