"Perché niente bandiere a mezz'asta a Montelupo per Berlusconi?"

Nonostante nella giornata di ieri sia stata disposta una nota a firma del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, che così recita “A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionali ed europee sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero”, e per quanto a cura del gruppo consiliare scrivente siano state inviate per le vie brevi al Sindaco, senza avere alcun riscontro, per chiedere il rispetto delle disposizioni impartite, il comune di Montelupo ci sembra essere stato insensibile al rispetto delle disposizioni, a differenza di altre amministrazioni comunali anche di uguale indirizzo politico di maggioranza, a sottolineare che la nostra è una critica all’omissione istituzionale e non ad una parte politicamente diversa dalla nostra.

Riteniamo grave l’omissione e la denunciamo con forza, perché gli uffici pubblici non sono proprietà privata e le amministrazioni di competenza devono ottemperare a disposizioni ufficiali sulla falsariga di quella impartita dal sottosegretario Mantovano.

Non abbiamo chiesto giudizi di merito positivi su Berlusconi , ma rivendichiamo come atto dovuto il rispetto di norme altrove tempestivamente applicate.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo