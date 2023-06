Beat 2023, Empoli capitale dei concerti tra agosto e settembre

Si delinea il programma del Beat Festival di Empoli, una nona edizione che amplia la sua presenza fino a 7 giorni suddivisi nell'arco di due settimane, da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto e da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre.

Quest'oggi la presentazione da parte dell'associazione Beat 15 creatore dell'evento con il patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno di Città Metropolitana di Firenze. Il programma di concerti di quest'anno spazia dal rock all'indie per passare alla dance, al rap e a una inusuale festa anni 2000.

Beat 2023, il programma

La prima serata di Beat, giovedì 24 agosto sarà all’insegna della musica dance. Protagonista della festa di inaugurazione sarà il Dj e Producer Gabry Ponte, recordman di ascolti e stream tra i dj italiani e internazionali, che si appresta a festeggiare i 25 anni di carriera.

Venerdì 25 agosto sarà il rap il centro di gravità musicale del parco di Serravalle grazie a Villabanks, giovane rapper italiano tra le rivelazioni degli ultimissimi anni. Sul palco ci saranno anche la giovane e promettente Ele A e altri artisti che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Villabanks

La serata di sabato 26 agosto sarà all’insegna del rock con la prima volta a Beat dei The Struts, l’eccentrica band inglese che sta attraversando il globo con il suo tour mondiale e che sarà di scena al parco di Serravalle, per una adrenalinica serata di glam rock.

Sabato 27 agosto, sul Main Stage, saranno di scena i Santi Francesi, che reduci dalla vittoria nell’ultima edizione di X Factor faranno tappa a Beat nel corso del loro tour estivo.

Santi Francesi (foto Simone Biavati)

Il ritorno del festival sarà ancora nel segno del popolare talent show: giovedì 31 agosto concerto gratuito sul Main Stage con la rockband Omini, che dopo essere stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, farà scatenare tutto il parco con il suo potente rock di derivazione inglese.

Venerdì 1 settembre invece l’area del Main Stage si trasformerà in una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Beat infatti ospiterà il Teenage Dream Party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Sabato 2 settembre il gran finale: dopo 5 anni tornano sul palco di Beat i Franz Ferdinand che si esibiranno con il loro show Hits to the Head, dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band. Un ritorno in una piazza che nel 2017 ha regalato grandissime soddisfazioni al gruppo scozzese capitanato da Alex Kapranos.

Nei prossimi giorni saranno comunicati altri artisti e altre novità sul festival. I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e Viavticket.

Beat 2023, i palchi

Come nella tradizione di Beat, Main Stage a parte, tutte le altre aree saranno ad ingresso totalmente gratuito.

Le novità di questa edizione portano due palchi 'alternativi' con due collaborazioni d'eccezione

- il Sunset Stage in collaborazione con Labella Dischi, storica etichetta discografica dell'Empolese che porta avanti la sua attività di scouting di talenti di zona

- l'Ottobit Stage, in collaborazione con l'Ottobit, locale di Montelupo Fiorentino, che animerà in notturna gli eventi.

Presente anche quest’anno l'area Relax, attiva dalle 19 per meravigliosi aperitivi in riva al lago.

Nel resto dell'area del Parco di Serravalle ci saranno i consueti truck di street food, tra storici punti di riferimento gastronomici e molte new entry, l'area dei birrifici artigianali e delle birrerie di Empoli, oltre al mercatino vintage.

Partner del Beat: Toscana Energia, Chianti Banca, Accademia i Santini, Birra Kozel. Media partner Radio Toscana.

Le dichiarazioni

"Per noi è motivo di orgoglio essere arrivati alla nona edizione di Beat - spiega Umberto Bonanni, presidente dell'associazione Beat 15 che organizza la manifestazione - Quest'anno la durata di 7 giorni ci consente di variegare la proposta in tutte le aree e in particolare dal punto di vista musicale, dove siamo andati ad abbracciare diversi generi, dalla dance, al rock all’indie e l’elettronica. Per quanto riguarda gli artisti abbiamo giovani che stanno veramente lasciando un'impronta sul panorama musicale Italiano come Villabanks e Santi Francesi, ma anche artisti che riuniscono più generazioni, come Gabry Ponte che festeggia proprio quest'anno i suoi 25 anni di carriera. Fa particolarmente piacere ospitare di nuovo i Franz Ferdinand dopo 6 anni per rivivere attraverso le loro più importanti hit una serata magica ed elettrizzante. Come sempre saranno mantenute alcune aree storiche di Beat come quelle dedicate al cibo e al divertimento, con un particolare focus sull’area relax, inaugurata nel 2022 e quest’anno attiva dalle 19,00 per meravigliosi aperitivi in riva al lago. Sulla musica emergente siamo felici di annunciare nuove importanti collaborazioni, dopo la bellissima esperienza dello scorso anno con BNKR44, con Labella Dischi e Ottobit, due realtà fondamentali per la creatività musicale giovanile della nostra zona e oltre".

"Il Beat ogni anno dimostra di essere una vetrina per la nostra città. Un evento di richiamo nazionale che fa divertire grandi e giovani in uno dei parchi più grandi della Toscana - evidenzia il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini - Ormai, dopo quasi dieci anni, esiste una generazione che è crescita con questo evento e il nostro obiettivo è quello di continuare a far crescere questo bellissimo festival".