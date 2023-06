Rock libero a Lazzeretto, torna Beeruglio seconda edizione

Ottima musica condita da pietanze e birre superlative. Possiamo così descrivere quello che attenderà il pubblico di “Beeruglio”: il festival della musica rock a ingresso libero, organizzato dal circolo Arci di Lazzeretto, giunto alla seconda edizione.

Le aspettative sono alte: lo si capisce dal fermento degli organizzatori e dalle band di assoluto valore che animeranno le serate dal 7 al 9 e dal 14 al 16 luglio, due fine settimana consecutivi di puro divertimento e spensieratezza.

I primi a salire sul palco venerdì 7 luglio saranno “I Carpenteria Primitiva”, rock band pistoiese. Sabato 8 invece l’evento clou dell’intera manifestazione con gli intramontabili “Killer Queen”, la cover che da oltre 28 anni rende omaggio in tutta Italia agli eterni capolavori di Freddie Mercury e compagni. Poi sarà il tempo dell’alternative rock dei “Worldplan” il giorno 9, mentre la cover di Ligabue, i “Pink Space” e il rock anni Ottanta e Novanta dei “Moonshine” faranno scatenare i presenti nella successiva tre giorni, dal 14 al 16 luglio.

Si spazierà quindi dai successi senza tempo dei Queen a quelli dei Pink Floyd, per un’alternanza di capolavori in musica certamente capace di migliorare l’ottimo risultato di presenze dello scorso anno, quando in più di 600 appassionati di note rock risposero all’appello di quella che fu la prima edizione della kermesse.

“La soddisfazione più grande è far vivere energie positive a Lazzeretto perché ci vuole amore per i piccoli paesi - esordisce con soddisfazione il vicepresidente del circolo Arci “Pietro Tozzini” Carlo Alberto Faraoni - Beeruglio è un nuovo progetto che nasce dalla voglia di fare squadra di un sacco di volontari miei compaesani. La scelta di chi si esibirà è stata molto accurata. Confidiamo che il format abbia successo e che richiami il maggior numero di persone possibile”.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine social dedicate a “Beeruglio” oppure contattare via WhatsApp il numero 3935088324.