Bimba scomparsa, per la madre notte in ospedale

Continuano le indagini dei carabinieri per ritrovara Kata, la piccola di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio dall'ex hotel Astor occupato da alcune famiglie. Anche nella serata di ieri sono stati fatti controlli e sopralluoghi con i cani in un palazzo vicino, senza alcun esito.

Chi soffre per la scomparsa è la madre, che ha passato la notte al pronto soccorso in ospedale perché avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina. Anche nei giorni scorsi il padre di Kata, detenuto in carcere, avrebbe fatto lo stesso ed era stato trasferito in ospedale, con il piantone delle forze dell'ordine.