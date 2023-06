Borseggiatore arrestato dopo un inseguimento alla stazione di Firenze

Ha tentato di strappare la borsa a un passante, ma è stato raggiunto dagli agenti della Polizia municipale di Firenze in servizio in piazza Stazione ed è stato arrestato in flagranza di reato. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando la pattuglia della Polizia municipale ha assistito al fatto e si è messa all’inseguimento del 24enne nordafricano, riuscendo a raggiungerlo all’interno dell’esercizio commerciale nel quale aveva cercato rifugio. Gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato e hanno condotto il 24enne in Questura per l'identificazione. Dalla comparazione dei cartellini fotosegnaletici sono emersi a carico del ragazzo precedenti per reati contro il patrimonio. L’arresto è stato convalidato nell’udienza con rito per direttissima ed è stato disposto l’obbligo di firma tutti i giorni.