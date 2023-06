Cerva recuperata in un pozzo a Sambuca Pistoiese

Una cerva è stata recuperata in un pozzo, a lato della strada provinciale di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia. L'allarme è stato dato da un cittadino in passeggiata col proprio cane al 112 Numero Unico Emergenza.

I soccorsi sono stati organizzati dal personale della Unità Funzionale complessa Igiene Urbana Veterinaria, della USL Toscana Centro, che è intervenuta con un Medico Veterinario e dai vigili del fuoco di Pistoia. L'animale era caduto in un pozzo per il convogliamento delle acque, profondo circa tre metri. A giudicare dalla magrezza della cerva, l'incidente risale a qualche giorno fa, e l'acqua del fondo, che arrivava al corpo dell'animale, rischiava di affogarlo.

L'animale è stato sedato e recuperato grazie ad una ruspa. Sono stati fatti i trattamenti adeguati e, dopo circa un'ora, l'animale, ormai risvegliato e ristabilito è rientrato nel folto del bosco.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa