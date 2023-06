I carabinieri di Montespertoli hanno notificato a un 17enne del luogo un provvedimento di “divieto di accesso ad aree urbane”, noto anche come Daspo urbano. La misura vieta al giovane di frequentare i locali siti in quella piazza del popolo per 18 mesi. Il provvedimento sé è reso necessario per comportamenti pericolosi tenuti negli ultimi tempi dal giovane anche durante la recente 65° mostra Mercato del vino Chianti.