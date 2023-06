Continuano gli sgomberi a Mondo Convenienza: i Cobas denunciano violenze delle forze dell'ordine

Continuano gli sgomberi a Mondo Convenienza di Prato, dove i lavoratori in appalto sono in sciopero da due settimane. Da giorni la polizia sta portando avanti gli sgomberi per mandare i camion in consegna. Sgomberi che secondo i Cobas "ogni giorno la polizia porta avanti in modo più violento". In una nota il Coordinamento Provinciale Prato-Firenze del sindacato denuncia infatti episodi di violenza e abuso da parte delle forze dell'ordine, e ha diffuso anche un video in cui si vede la polizia trascinare via le persone che si erano appostate davanti l'entrata dell'azienda.

"In corso per il settimo giorno di fila sgombero a Mondo Convenienza per mandare i camion in consegna, che ogni giorno la polizia porta avanti in modo più violento" si legge nella nota .

Ieri anche una delegazione del PD si è recata presso l'azienda per parlare con i lavoratori, e portare la propria solidarietà: "Quelle a cui abbiamo assistito sono immagini inaccettabili: gli sgomberi di questi giorni non possono essere la risposta ad un problema sistemico che riguarda i diritti dei lavoratori", dichiara Aksel Fazio, responsabile lavoro del Pd di Prato

"Urge un intervento a livello regionale per favorire un tavolo che porti ad un accordo sindacale che impedisca l'escalation - aggiunge in una nota Marco Biagioni, segretario Pd -. Politica, sindacati e istituzioni operino insieme per legalità, sicurezza e dignità del lavoro. Non è tempo di neutralismi: da Prato, il Partito democratico non si tira indietro. Siamo al fianco dei lavoratori, ci siamo stati con la Gegé, ci siamo oggi e ci saremo sempre".