Ricorrono 10 anni dalla morte di Umberto Marvogli, deceduto in carica al suo secondo mandato da primo cittadino il 13 giugno 2013. Ed è precisamente 10 anni dopo che il Sindaco di Castelfranco di Sotto, martedì 13 giugno 2023, è stato ricordato in un evento commemorativo che si è tenuto presso il Cimitero Comunale di Castelfranco.

Un’occasione per molte persone di onorare il suo ricordo, ripercorrendo la sua storia politica e il suo impegno civile. Un momento di commozione e raccoglimento che ha visto la presenza, oltre dei familiari, di numerosi amministratori comunali e figure istituzionali tra cui: l’assessora regionale Alessandra Nardini, i sindaci di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, Montopoli in Val d’Arno, Giovanni Capecchi, Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, l’assessora di San Miniato, Elisa Montanelli, il Maresciallo dei Carabinieri Saverio Palermo, il Comandante della Polizia Municipale, Giacomo Pellegrini, Don Ernesto Testi, parroco di Castelfranco.

"Oggi abbiamo voluto ricordare Umberto nel decennale della sua scomparsa – ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti -. Ricordo ancora nitidamente quando nel cuore della notte la telefonata mi annunciava che aveva terminato il suo percorso terreno. La sua vita è stata contrassegnata da una forma di impegno associativo, civile, politico e istituzionale nel solco dei cattolici impegnati in politica. Li affondano i suoi solidi valori: dapprima nella Democrazia Cristiana e poi i vari passaggi fino alla adesione al Partito Democratico. In modo semplice, ma con una qualificata presenza istituzionale abbiamo lasciato un fiore per ricordo e gratitudine”.

“A questa occasione celebrativa – ha continuato Toti -, seguirà una pubblicazione per testimoniare non tanto l'aspetto personale, ma il lodevole percorso pubblico di Marvogli che racconta un preciso modo d'intendere l'impegno politico e sociale e rappresenta uno spaccato della nostra storia politica repubblicana”.

Impegnato fin da giovanissimo in politica e per lunghi anni come Consigliere Comunale e Segretario locale della Democrazia Cristiana, Umberto Marvogli era giunto alla carica di Sindaco nel 2004 per lo schieramento di centro sinistra Castelfranco Democratica, dopo una vita di intenso impegno civico, speso a favore di varie realtà associative e di volontariato del paese.

Uomo delle istituzioni pubbliche verso cui nutriva un profondo rispetto, il sindaco Marvogli resta nel ricordo di chi lo ha conosciuto per essere stato un testimone della sua fede e dei valori in cui credeva. Pacato e riservato, Marvogli era apprezzato per le sue capacità di ascolto, di confronto e di accoglienza degli altri ma al tempo stesso per la sua forza interiore e la coerenza che lo rendevano determinato e instancabile. Proprio la sua determinazione e la sua costanza gli hanno consentito di guidare in maniera salda l’Amministrazione Comunale di Castelfranco nei 9 anni del suo mandato di Sindaco.

Il decennale della scomparsa che cade in questo anno offre l’occasione per ricostruire il suo percorso politico e sociale e con esso uno spaccato della storia di Castelfranco di Sotto negli anni in cui Marvogli è stato politicamente attivo.

Oltre all’evento commemorativo del 13 giugno, Marvogli sarà ricordato attraverso una pubblicazione (in corso di realizzazione) dedicata al suo percorso politico e civile, e nella quale saranno raccolte anche le storie di numerose realtà della comunità castelfranchese di cui l’ex sindaco ha fatto parte: le ACLI, La Misericordia, le associazioni teatrali, il coro parrocchiale. Nonché una descrizione del clima politico che il paese ha vissuto dalla metà degli anni ‘60 agli anni 2000. L’iniziativa di presentazione pubblica del volume è prevista a novembre, un mese significativo per Castelfranco in cui cadono la festa patronale di San Severo e la fiera annuale. Luogo dell’evento non potrà che essere il Teatro della Compagnia, lo spazio teatrale fortemente voluto da Marvogli per Castelfranco, cui riuscì a dare compimento senza poterne vedere l’inaugurazione.

Per supportare l’iniziativa è aperta la costituzione di un Comitato Promotore “Umberto Marvogli” al quale hanno assicurato il proprio supporto le varie istituzioni e soggetti legati al Sindaco scomparso, quali il Comune di Castelfranco, la Parrocchia San Pietro Apostolo, la Misericordia, il Partito Democratico, la Associazioni teatrali locali, e che rimane aperto a tutti coloro che desiderano aderire in suo ricordo.

Domenica 18 giugno, alle ore 18.30, la famiglia ha organizzato una Messa in suffragio nella Chiesa Collegiata San Pietro e Paolo di Castelfranco di Sotto.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa