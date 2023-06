Due sospette borseggiatrici fermate al mercato di Chiusi

Ieri mattina, come parte dei servizi preventivi ordinati dal Questore Milone per contrastare i furti durante il mercato settimanale di Chiusi, gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Chiusi hanno condotto un'operazione mirata che ha portato all'individuazione e alla denuncia di un gruppo di donne rumene che erano arrivate a Chiusi con l'intento specifico di commettere furti.

Inizialmente, la Sala Operativa del Commissariato ha ricevuto una segnalazione riguardante due donne che avevano commesso una rapina ai danni di una signora all'interno dell'area del mercato. Gli agenti delle Volanti, intervenuti prontamente, sono riusciti a individuarle tra i banchi del mercato mentre cercavano di sfuggire, mescolandosi tra i frequentatori.

Le donne sono state condotte presso gli uffici del Commissariato, dove sono state completamente identificate. Entrambe di nazionalità rumena, una di 30 anni e l'altra di 16 anni, entrambe residenti a Perugia, erano già note alle forze dell'ordine per furti precedenti. Sulla base delle prove raccolte, sono state riconosciute responsabili del furto commesso quella mattina e sono state deferite all'autorità competente: la maggiorenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e la minore alla Procura minorile di Firenze.

In seguito, durante ulteriori indagini, gli agenti del Commissariato hanno individuato nel centro anche una terza componente del gruppo, una donna rumena di 19 anni, che probabilmente si trovava a Chiusi con la stessa intenzione criminale.

Il Questore di Siena, basandosi sulle prove raccolte durante l'indagine e avendo accertato che la presenza delle donne nel comune di Chiusi non era giustificata da alcun motivo legittimo oltre al compimento di furti, le ha immediatamente allontanate, infliggendo alle due maggiori l'ordinanza di foglio di via con una durata di tre anni come misura preventiva.