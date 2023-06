Ex calcianti in campo a favore dell’ATT

Il 18 giugno alle 18.00 gli ex calcianti dell'Associazione 50 Minuti scenderanno in piazza Santa Croce per una partita di Calcio Storico a favore dell’Associazione Tumori Toscana.

Dopo la partita dell’Assedio disputata a febbraio sempre a favore dell’ATT, i calcianti si sono messi di nuovo, con grande entusiasmo, a disposizione dell'Associazione presieduta da Alessandro Augier per aiutare i malati di tumore che ogni giorno vengono curati a casa gratuitamente dall’ATT.

Il programma prevede la partenza del Corteo della Repubblica Fiorentina da Palagio di Parte Guelfa e l'arrivo in piazza Santa Croce dove, dopo lo schieramento, ci sarà l'esibizione dei Bandierai degli Uffizi.

Magnifico Messere della partita sarà Roberto Pedullà, uno dei più importanti allenatori di rugby e di calcio storico.

Leggiadra Madonna sarà invece Caterina Bellandi - conosciuta come Zia Caterina - che da anni con il suo taxi Milano 25 accompagna con il sorriso i bambini in ospedale per sottoporsi alle terapie.

Gli spettatori potranno liberamente assistere alla partita dalle tribune allestite in piazza; saranno presenti i volontari dell’ATT per raccogliere le offerte a supporto delle cure domiciliari oncologiche gratuite.

Per l’occasione è stata inoltre realizzata una t-shirt dedicata all’evento il cui ricavato sarà anch’esso devoluto a sostegno dei malati di tumore curati a domicilio.

“Ringrazio Alessandro Augier e tutti i calcianti per avere di nuovo scelto l’ATT come beneficiaria di questa partita dove a vincere sarà la solidarietà e il grande spettacolo all’insegna della tradizione fiorentina più autentica”- ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT.

Info: ATT 055.24.66.666

Fonte: Ufficio Stampa