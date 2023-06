Forza Italia Empolese Valdelsa ricorda Silvio Berlusconi

La morte del Presidente Berlusconi lascia nel Movimento un vuoto incolmabile. Queste sono le parole che generalmente accompagnano la dipartita terrena delle persone care che in vita hanno lasciato una profonda traccia di sé. Ma per quanto apparentemente banali nella loro ripetitività, nel caso del Presidente non si riesce a trovarne altre e di più adeguate a descrivere lo smarrimento e in alcuni momenti addirittura lo sconforto che accompagna le nostre persone nelle ore successive a quanto accaduto.

Ciascuno di noi infatti è idealmente legato alla figura del Presidente non solo in relazione agli avvenimenti politici che hanno accompagnato la sua carriera di parlamentare e uomo delle istituzioni, ma anche per tutte le iniziative che hanno caratterizzato la sua straordinaria esistenza in tutti i campi in cui la sua persona si è concretamente impegnata.

“L’Italia è il Paese che amo”. Questo motto è stato il punto di riferimento di ogni sua azione praticata e di ogni suo obiettivo da conseguire. Questa stessa espressione non può che divenire in coerenza il richiamo cui uniformare d'ora in avanti l’impegno civile di ciascuno di noi.

Forza Italia - Empolese Valdelsa

