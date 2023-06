Galleria dell'Accademia, aumenta il costo del biglietto per 'salvare' le opere d'arte in Emilia Romagna

Dal 15 giugno al 15 settembre aumenterà di un euro il costo del biglietto d’ingresso della Galleria dell’Accademia di Firenze. Il provvedimento temporaneo del Ministero della Cultura prevede l’aumento del prezzo dei biglietti d’ingresso per tutti i musei statali per finanziare il salvataggio delle opere d’arte danneggiate dall’alluvione in Emilia-Romagna e la messa in sicurezza del patrimonio culturale regionale, duramente provato da frane, infiltrazioni d’acqua, allagamenti. Nello specifico il costo dei biglietti d’ingresso per la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà di 13 euro per l’intero e 3 euro per il ridotto, sono fatte salve le gratuità previste per legge e resta invariato il costo della prenotazione che è di 4 euro. Proseguiranno, intanto, per tutta l’estate a partire da oggi 13 giugno e fino al 31 ottobre 2023, le aperture serali del museo che consentiranno, così, ai visitatori di poter ammirare i capolavori del museo fiorentino tutti i martedì fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20.30).

Come sempre è possibile prenotare la visita direttamente dal sito della Galleria dell'Accademia di Firenze oppure telefonando a Firenze Musei: Tel +39 055 294883.